Central cayó frente a Atlético Mineiro y se complicó en la Copa

Rosario Central complicó sus posibilidades en la Copa Libertadores, al perder esta noche por 1 a 0 frente a Atlético Mineiro de Brasil, en un partido válido por la cuarta fecha del grupo G, disputado en Arroyito a puertas cerradas.

El único gol lo marcó Paulinho, sobre los 43 minutos del segundo tiempo, que le permitió al conjunto brasileño afianzarse en el primer puesto y además asegurarse la clasificación para la segunda fase.

El cotejo se jugó sin público debido a una sanción que la Conmebol le aplicó al club rosarino por los incidentes que se produjeron en ese mismo escenario contra Peñarol de Uruguay.

Central estaba obligado a ganar para mantenerse con chances, pero estuvo lejos de las expectativas, se quedó con las manos vacías y complicado de cara al futuro.

Mineiro, dirigido por Gabriel Milito, fue más práctico, impuso la jerarquía de algunas figuras y se llevó un triunfo tan valioso como merecido.

Desde el principio el equipo visitante se plantó mejor, dominó e impuso su juego, y hasta generó las situaciones más clara para desnivelar: un tiro de Scarpa, una salvada de Broun ante Paulinho y un remate de Hulk que dio en el horizontal.

A Central le costó una enormidad progresar en el campo, y hasta debió apelar al contragolpe en varios pasajes para tratar de arrimar peligro al área rival.

Un remate del colombiano Campaz, el más lúcido del local, fue lo único que generó Central en el arranque del segundo tiempo, cuando intentaba equilibrar el trámite.

El equipo brasileño siguió dominando, estuvo cerca con un tiro de Scarpa, que se fue cerca, pero en líneas generales no pasó ningún sobresalto.

Y cuando parecía que el empate estaba sellado, Mineiro logró el desnivel cerca del final: tras un desborde por la derecha, la pelota le quedó a Paulinho, quien definió cruzado y le dio el

triunfo y la clasificación a su equipo.

Esta es la síntesis:

Rosario Central 0 – Atlético Mineiro 1.

Arbitro: Piero Maza (Chile).

Estadio: R.Central.

R.Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Tomás O’Connor, Kevin Ortiz, Jonathan Gómez e Ignacio Malcorra; Agustín Módica y Jaminton Campaz. DT: Miguel Angel Russo.

At.Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia y Bruno Fuchs; Gustavo Scarpa, Otavio, Alan Franco y Guilherme Arana; Matías Zaracho, Hulk y Paulinho. DT: Diego Milito.

Gol en el segundo tiempo: 42m. Paulinho (AM).

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Igor Gomez por Zaracho y Alisson Santana por Scarpa (AM); 21m. Franco Ibarra por O’Connor (RC); 28m. Eduardo Vargas por Hulk (AM); 29m. Emanuel Coronel por Martínez; Maximiliano Lovera por Campaz y Lautaro Giaccone por Gómez (RC); 42m. Tobías Cervera por Módica (RC); 43m. Pedrinho por Paulinho (AM).