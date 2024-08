Nuevas diferencias entre el PRO y los radicales en la provincia

Unos dicen que “no acompañarán”. Los otros dicen que “primero está la situación de IOMA”. Los primeros no abren la puerta al diálogo. Los segundos esperan un gesto de Axel Kicillof para continuar conversando. Así, la Legislatura bonaerense es el escenario de un nuevo capítulo que divide las aguas entre el PRO y el radicalismo. Ahora emergieron diferencias luego de que la Provincia enviara dos proyectos para crear un laboratorio de medicamentos y una empresa de emergencias médicas. Ambas bajo la figura de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.

La llave para destrabar el conflicto estaría en manos de los 27 intendentes radicales. ¿Por qué? Entre sus filas, algunos tienen mayor predisposición a escuchar las propuestas que ya fueron presentadas por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, ante los diputados de Unión por la Patria.

Uno de los proyectos crea un Centro de Industria Farmacéutica. Cumplirá la función de un laboratorio provincial que le permitirá producir medicamentos en un contexto de desregulación de precios orquestado por el gobierno de Javier Milei que, como bien mencionó la UCR en varios comunicados, llevó a un aumento de algunos remedios por encima del 2.400 por ciento.

Otro proyecto propone la creación de una empresa de emergencias que centralice la información sobre, por ejemplo, disponibilidad de camas, y facilite los traslados intrahospitalarios que hoy resultan un dolor de cabeza para muchos municipios.

Ante ambas iniciativas, uno de los jefes comunales de la UCR afirma a Buenos Aires/12 que “se puede ir charlando en paralelo sobre los proyectos mientras se conversa lo de IOMA, porque capaz que eso se resuelve en tres meses y vos perdiste tres meses de trabajo”.

Dentro del colectivo que integra el Foro de Intendentes Radicales que preside Maximiliano Suescún de Rauch, prima una visión más conservadora respecto a sentarse a conversar sobre nuevas iniciativas si no se resuelve lo que sucede en la obra social de los trabajadores estatales bonaerenses.

De todas formas, aun entre las visiones más críticas subyace la voluntad de sentarse en una mesa y evaluar los proyectos. “Podemos analizar 50 mil proyectos, pero no podemos perder de vista que se necesita resolver urgente la situación de IOMA, priorizar los recursos en la obra social, y ser austeros en lo que respecta a la ampliación del Estado”, dice el otro de los jefes comunales, que pone acentro en la distribución de los recursos, también en debate.

A diferencia de la vocación de diálogo que se expresa en la UCR, incluso con matices, en el PRO la negativa fue tajante. En la red X, el presidente del bloque macrista en la Cámara de Senadores, Alejandro Rabinovich, aseguró: “Desde el PRO no los vamos a acompañar”. Y con un tinte libertario agregó: “Quieren llevar a su máximo exponente el socialismo del cual son aprendices”.

Las discrepancias entre ambos partidos vuelven a salir a la luz en medio de tensas negociaciones por el reparto del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal creado en diciembre de 2023. «Nosotros no cagamos a nadie», dijeron por estos días desde la UCR ante las acusaciones amarillas tras quedar vigente un coeficiente que, proporcionalmente, destina más dinero a los municipios chicos frente a los grandes.

¿El problema? En la oposición, los distritos pequeños están, en su mayoría, en manos del radicalismo, mientras que el macrismo cuenta con intendencias populosas como Tres de Febrero, General Pueyrredón, San Isidro, Vicente López o Junín.

Sí pero no

El oficialismo invitó a los intendentes radicales a firmar un documento donde, entre varios puntos, se asumía el compromiso de “apoyar legislaciones clave”, como la creación del Centro de Industria Farmacéutica o el sistema de emergencias provincial. No hubo quórum entre los 27 mandamases y optaron por entregarle a Kreplak otro documento que, más allá de las diferencias, certifica un “compromiso entre partes centrado en el indeclinable valor del derecho a la salud”.

En este marco, representantes del Foro asistieron este viernes al Consejo de Salud de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata. Allí le dejaron el acta titulada «Consenso de Mar del Plata, El Compromiso Radical».

“Establecemos un acuerdo formal, reafirmando nuestro compromiso con la salud, y reiterando nuestra propuesta de establecer mesas formales de diálogo entre los Intendentes y el Ministerio de Salud”, ratifica el texto.

Coinciden en el análisis del Ejecutivo provincial respecto a la creciente demanda en los hospitales municipales producto de la pérdida del poder adquisitivo en los salarios, el aumento en los precios de los medicamentos y el alza en las prepagas. Estas variables constituyeron un combo fulminante para la sociedad y la volcaron de forma masiva al sistema público de salud.

Pero, a su vez, marcan distancia. Advierten que hay que crear mesas de diálogo para analizar con mayor profundidad la articulación de políticas para hacer frente a la creciente demanda en los hospitales municipales, el funcionamiento del IOMA, “el valor de las prestaciones y las diversas realidades que viven los distritos bonaerenses”. No dejaron de señalar que todos estos reclamos fueron puestos sobre la mesa en la última reunión que mantuvieron con Kicillof semanas atrás.

“No se pueden crear estructuras administrativas nuevas hasta que no estén financiadas las actuales”, afirma a este medio Diego Garciarena, titular del bloque UCR + Cambio Federal. La bancada boinablanca que responde al presidente del Comité Provincia, Maximiliano Abad, no quiere dar el brazo a torcer hasta que, a su criterio, la obra social bonaerense mejore sus prestaciones.

En la otra vereda radical dentro de la Cámara de Diputados provincial, el bloque liderado por Claudio Frangul y que transita bajo la órbita de Facundo Manes, se limita a esperar que la decisión la tomen los intendentes radicales.

La defensa del proyecto

Con el objetivo de abrir las puertas al debate de los proyectos, Kreplak se acercó a la Legislatura y explicó ambas iniciativas ante el bloque de diputados de UxP. En reiteradas ocasiones agradeció a los legisladores la voluntad de darle celeridad al tratamiento y sostuvo el valor de contar con nuevas herramientas para afrontar las dificultades que estallaron con las medidas del Gobierno nacional.

“Son herramientas con su propia dinámica y que tiene que ver más con el día a día del comercio y con el día a día del ejercicio del mercado”, resaltó Avelino Zurro ante la consulta de este medio. El diputado peronista de Pehuajó estuvo presente en la presentación que hizo el ministro de Salud.

Zurro señaló que muchos sistemas de emergencia están montados sobre los municipios por contar con hospitales de administración local. La imposibilidad de los intendentes de contar con toda la información integrada del sistema de salud dificulta la eficiencia de las respuestas inmediatas.

Y trae problemas económicos. El legislador indicó que, con el sistema actual, cuando ocurre un accidente en cualquier distrito es una ambulancia municipal la que llega al lugar. Posterior a la atención hace el traslado, que en muchas ocasiones es a un hospital municipal. Si el paciente cuenta con una prepaga, por ejemplo, es la municipalidad la que debe ocuparse de cobrarle por la prestación. Sucede que, en muchos distritos, el sistema de recuperación no está “aceitado” y “la plata queda en el privado”.

Respecto a IOMA, Zurro destacó que, como suele decir Kreplak, “a lo largo de estos cuatro años hubo una mejoría en las prestaciones”. “Nosotros lo vivimos en nuestros pueblos con más cobertura, con trámites que se acortaban en el tiempo, con más prestaciones y con más prestadores”, dice y advierte que la situación crítica llegó con el gobierno de Milei y una devaluación que disparó todos los precios, principalmente el de los medicamentos.

Gustavo Pulti, ex intendente de General Pueyrredón, también participó de la reunión con Kreplak. Coincide con la visión de Zurro y agregó que “no es correcto, más bien es una falacia, supeditar el debate de los proyectos al tema IOMA, porque no hay nada que demuestre que se deba resolver secuencialmente, y una cosa no condiciona a la otra”, dijo.

El actual diputado por la quinta sección señaló que sus expectativas están en que se “superen las etiquetas y se discuta con profundidad”. La referencia alude a los cuestionamientos de la oposición sobre la amplitud del Estado o la creación de nuevas empresas en una coyuntura donde Milei le pone el cartel de venta a las empresas públicas como Aerolíneas Argentinas y Nucleoeléctrica SA.

Recuerda que serán empresas de capital mixto que tienen como premisa subsanar nuevos problemas y demandas que tiene el sistema de salud. “El dengue, combinado con modelo liberal libertario deja a millones de personas expuestas a la muerte, y por eso producir vacunas y medicamentos es muy importante”, sostuvo Pulti.

Otro de los asistentes al encuentro con Kreplak fue el diputado platense Juan Malpeli. Con las mismas conclusiones que Pulti y Zurro acerca del valor de los proyectos, agregó que es necesario remarcar “la diferencia con el Gobierno nacional, que lleva paquetes cerrados, a los empujones y con insultos a los legisladores, mientras Kicillof lleva las iniciativas del Ejecutivo a la Legislatura en tiempo y forma y con apertura al debate”.

Desde la conducción de la Legislatura aseguraron a este diario que el trabajo en la búsqueda de los consensos será inmediato, tal como se hizo con la Ley Fiscal Impositiva o la creación del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo recientemente presentado por el gobernador.

Por Andres Miquel