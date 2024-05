El Gobierno apuesta a la deflación, un camino cruento que no funciona El Gobierno necesita bajar la inflación para evitar que continúe la erosión de la competitividad en dólares. No está para nada claro cómo va a seguir la marcha de los precios, no sólo por la propia inercia, los tarifazos y el riesgo de salto cambiario sino también por la evolución de la recomposición salarial. Milei parece apostar al techo para las paritarias y deflación para recomponer ingresos. Es un camino cruel que ya se intentó y que no funcionó.