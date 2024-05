Profesionales de la salud advierten que la vuelta de Ganancias pone en riesgo la cobertura de guardias

Entre los muchos efectos concretos y cotidianos que tendría la aprobación en el Senado de las medidas que esta semana obtuvieron media sanción en Diputados hay uno sobre el que vienen alertando las y los profesionales de la salud: que se vacíen las guardias médicas.

La vuelta del Impuesto a las Ganancias, sin la exención para horas extras y guardias de profesionales de la salud, podría derivar en que cada vez menos especialistas quieran tomar esas horas que hasta el momento les servía para complementar sus salarios, por cuya recomposición también llevan tiempo reclamando.

Incluso lo advirtió el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak: “Con el piso de Ganancias propuesto las y los médicos dejarán de hacer guardias. Ya pasó. Gobiernan el país sin conocer las diversas realidades”.

La necesidad de más profesionales en las guardias –y no menos- se notó en momentos álgidos recientes, como los picos de la epidemia de dengue semanas atrás o durante el brote de bronquiolitis y enfermedades respiratorias el invierno pasado, con guardias pediátricas colapsadas.

“Me va a convenir no hacer guardias extras”

La exención del pago de Ganancias para “médicos, auxiliares y técnicos de la salud en concepto de guardias obligatorias” se logró en mayo de 2023, cuando se oficializó la modificación a la Ley 27.778 del Impuesto a las Ganancias para eximir del pago del tributo a las guardias médicas. Se hizo a través del Decreto 260/2023, justamente para incentivar la cobertura de esas instancias de atención.

La vuelta del impuesto propuesta por la gestión actual no contempla eso. “Repudiamos la medida porque es sumamente regresiva y afecta duramente el ya deteriorado salario de les trabajadores. Además propone suprimir las exenciones que el personal de salud había conseguido para que las guardias y las horas extras no sean computadas. Es un enorme retroceso que no solo golpea al bolsillo de trabajadores, sino que pone al sistema de salud en una situación muy delicada. Nadie estará dispuesto a trabajar más y ganar menos”, alertó la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP).

Desde Córdoba, la Secretaria General Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), Estela Giménez, señaló que “los médicos tienen una cantidad de guardias, y en época de contingencia se les pide hacer alguna más por falta de gente o porque la demanda es muy grande. Pero es preferible no hacerlo antes que pagar Ganancias. Nos pasa a las enfermeras que trabajamos a la noche y con mucha antigüedad: hasta octubre pagué Ganancias y ahora voy a volver a pagar y me va a convenir no hacer guardias extra. Porque se me va a ir más plata en lo que me va a cobrar Ganancias que en lo que me paguen por esas guardias”.

La situación implica un riesgo tanto para las guardias de hospitales públicos como de clínicas privadas.

“Van a quedar las guardias vacías”

“Hace unos meses los médicos estamos exentos de ganancias en las horas de guardia, solo guardias/horas extras. Una forma de incentivar, debido a la escasez de médicos en estos servicios. Hoy Diputados hecha atrás esta resolución. ¿Saben quiénes van a hacer guardia? Nadie”, escribió un pediatra en su cuenta de X. No fue el único: médicas y médicos se expresaron en el mismo sentido: dejará de rendir cubrir guardias extra.

“Volvió Ganancias. Para todos. Incluyendo al personal de salud. Saluden a las guardias que se van!!!”, posteó una emergentóloga. “Con Ganancias lamento no volver a cubrir guardias. Me descuentan las del valor de la guardia”, coincidió otra pediatra.

“CABA está pagando hace tiempo los reemplazos de guardia la mitad que las clínicas. Desde que sacaron Ganancias para las guardias, los mismos que ya tenemos un cargo estábamos haciendo reemplazos. Con Ganancias no conviene. Van a quedar las guardias vacías”, anticipó una profesional de la salud del ámbito porteño.