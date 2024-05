Llegan los primeros alimentos importados y el Gobierno espera que aceleren la baja de la inflación

Según fuentes del sector, los primeros productos que ingresaron responden a las grandes cadenas de supermercados y productores de alimentos más importantes. «Los supermercados PyMEs no lo están haciendo y no creo que lo hagan. No tienen experiencia ni estructura para hacerlo. La llegada masiva va a tardar unos meses», explicaron.

Vale recordar que los principales representantes de las cadenas alimenticias habían emitido un comunicado en donde mostraban su «preocupación» por el trato «desigual» para la industria.

«Mientras los productores nacionales deben pagar en 4 cuotas mensuales y con impuesto PAIS los insumos necesarios para la fabricación, los importadores de bienes terminados estarán exentos de impuestos y tendrán acceso total a las divisas necesarias en un solo pago a 30 días», explicó la UIA apenas se conoció el anuncio. «Afecta seriamente la competitividad de las empresas que operan, producen y emplean en el país», concluyeron. En una nueva consulta volvieron a ratificar su postura en contra de la medida.

Importaciones de alimentos: qué productos ingresaron

Uno de los productos que ingresó esta semana es un pan brasileño de la marca Bauducco que le disputará mercado a Bimbo, quien concentra el 80% del mercado. Hay que recordar que Bimbo anunció recientemente que está siendo afectado por la caída del consumo y la recesión.

De todos modos, según el último informe de Bimbo a sus inversores, América latina, en particular Argentina y Brasil, mantuvieron cierta estabilidad en los niveles de ventas, ya que la región facturó u$s543 millones en el primer trimestre de este año contra u$s560 millones del mismo período de 2023. Esto representó una caída de 3,1%, cifra que se ubica por debajo del resto de las regiones, excepto en México donde las ventas crecieron 3,2%.

Por otra parte, otras fuentes ratificaron que Peñaflor «trajo varios millones de litros de vino de Chile» al mismo tiempo que otros productos como atún y café. «Aún no se nota masivamente en las góndolas», recogieron.

Importaciones de alimentos: cómo se irán sumando a la góndola

Una cadena importante agregó a este medio que se privilegiarían las categorías que tengan oportunidad de desarrollar un segmento y se pueda «capitalizar esa oportunidad» al tiempo que agregó: «Traer por traer no sirve». En cuanto al precio, confirmaron que se pondrá un precio «competitivo» para competir con el resto de las marcas locales. Los primeros productos que se privilegiará para ingresar son arroz y fideos entre otros.

Otra cadena comentó que en una primera etapa, habrá recomposición de los stocks. «Estamos recuperando la mercadería que vendimos históricamente (atún, café, palmitos, etc). En un segundo momento, habrá mismos proveedores pero surtido ampliado. «En los próximos 90 días llegarán otros productos que solíamos importar pero que perdieron irregularidad» que son por ejemplo variedades de cerveza y pastas, entre otras.

La última etapa buscará tener más productos importados como galletitas, mermeladas y otros productos que no se importaban previamente. Según la cadena, se estima que a esto se llegue recién entre agosto y diciembre.