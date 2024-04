Copa Libertadores: Talleres sigue de racha, venció a Cobresal y es el único líder en su grupo

Talleres derrotó por 2 a 0 a Cobresal como visitante, en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedó a un paso de clasificarse a los octavos de final.

Los goles del conjunto comandado por Walter Ribonetto fueron de Kevin Mantilla y Ramón Sosa en el primer tiempo

Con este resultado, Talleres encabeza en Grupo B con 7 puntos, le sigue San Pablo con 3 (con un partido menos), Barcelona con 2 y por último Cobresal con apenas 1 punto.

En una entretenida parte, el equipo argentino trató de dominar el juego y presionar al local, sin darle respiro, a los 18 minutos, Marcos Portillo ejecutó un tiro de esquina que llegó hasta Kevin Mansilla y colocó la pelota contra el palo izquierdo de Leandro Requena, para estampar el 1 a 0.

Minutos después, Talleres sufrió algunas fallas defensivas por lo que Cobresal avanzó y convirtió con Franco Bechtholdt, pero su tanto es invalidado por posición adelantada.

A los 27, Ramón Sosa escapó en soledad hasta quedar mano a mano frente al arquero local y selló el 2 a 0 en el Zorros del Desierto.

El complemento, el conjunto cordobés jugó tranquilo y con el objetivo de proteger el resultado, por lo que no hubo llegadas de riesgo de ambas partes.

El próximo compromiso copero de Talleres será ante Barcelona SC el miércoles 8 desde las 19 en Córdoba.

Esta es la síntesis de Cobresal vs. Talleres Cba. por la Copa Libertadores:

Copa Libertadores 2024

Fecha 3 – Grupo B

Cobresal (0) vs. Talleres Cba. (2)

Estadio: Zorros del Desierto, de Calama.

Árbitro: Ivo Méndez (BOL)

VAR: Wilfredo Álvaro Campos (BOL)

Cobresal: Leandro Requena, Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, Francisco Alarcón, Rodrigo Sandoval, Leonardo Valencia, Leandro Navarro, Cristopher Mesías, Franco García, Diego Coelho y César Munder. DT: Gustavo Huerta.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera, Gastón Benavidez, Matías Catalán, Kevin Mantilla, Miguel Navarro, Rubén Botta, Diego Ortegoza, Marcos Portillo, Ramón Sosa, Ramiro Ruiz Rodriguez y Federico Girotti. DT: Walter Ribonetto.

Goles en el primer tiempo: 18m Kevin Mantilla (T), 27m Ramón Sosa (T)

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) M. Jorquera por R. Sandoval y D. Cespedes por F. Bechtholdt (C), 9m J. Portilla por M. Portillo (T), 22m F. Lobos por C. Munder, C. Toro por L. Navarro y G. Lezcano por C. Mesias (C), 23m V. Depietri ⇆ F. Girotti y G. Bou por R.R. Rodriguez (T), 34m J. Portillo por R. Botta y N. Bustos por R. Sosa (T)

Por: NADIA YUCHERIS