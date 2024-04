Javier Milei confirmó superávit en el primer trimestre, ratificó el ajuste y aseguró que «el plan está funcionando»

Javier Milei ratificó el ajuste y dijo: «El plan está funcionando»

El presidente repasó las distintas variables económicas que encontró al asumir el gobierno y aseguró que encontraron «un país quebrado y al borde del hiperinflación». «Teníamos un déficit de cinco puntos del PBI en el Tesoro y un déficit financiero de otros 10 puntos en el BCRA. Teníamos una brecha cambiaria de casi 200% y un sobrante monetario similar al de la previa del Rodrigazo «, sumado a la deuda comercial con importadores.

Al asumir, dijo, el Gobierno «tomó el toro por las astas» porque los argentinos «no teníamos tiempo para un nuevo experimento gradualista y avanzamos en el programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia». Siguiendo esa línea, resaltó que al primer mes «alcanzamos el superávit financiero», algo que consideró como «un hito que no tiene parangón en la historia del mundo occidental«.

El jefe de Estado señaló que «pese a la oposición de buena parte del establishment político y económico de la Argentina, pese a quienes sistemáticamente ponen en cuestionamiento nuestras ideas y quienes pregonan nuestro fracaso para volver al poder, el Gobierno tenía razón y nuestro plan está funcionando«.

Por otro lado, cuestionó a quienes señalan que el recorte en el gasto público se explica a partir de la licuación de las jubilaciones. «De los 5 puntos de déficit del tesoro que hemos ajustado, sólo el 0.4% responde a la perdida de poder adquisitivo de las jubilaciones», dijo y acusó por la pérdida a «la nefasta formula de movilidad de Alberto Fernández». El restante ajuste del 4.6% «se debe íntegramente al recorte de gasto publico que la política utilizaba indiscriminadamente para comprar voluntades».

Milei resaltó el superávit financiero y la caída en la inflación: «No es magia»

Respecto al resultado financiero, destacó que «haber alcanzado superávit de la manera que lo hicimos es extremadamente importante porque le da sostenibilidad a las cuentas publicas». E insistió en que su importancia se debe a que, según dijo, «por primera vez en mucho tiempo, no se le traslada el costo del ajuste a toda la población argentina, sino solamente a aquellos que fueron beneficiados por el modelo empobrecedor del pasado».

Al mencionar algunos aspectos que motorizaron el superávit, Milei destacó la reducción del 76% de las transferencias discrecionales a las provincias, lo que calificó como «un sistema toxico con el que el poder central repartía recursos de todos los argentinos a unos pocos que se sometían a la voluntad del gobierno nacional». Y resaltó la reducción del 87% en la obra publica «históricamente vinculada al festival de corrupción» y la eliminación del 50% de los cargos políticos del Estado.

El mandatario aseguró que el resultado superavitario se logró «sin olvidarnos de aquellos sectores postergados» y enumeró algunas de las medidas que tomó su Gobierno en beneficio de los más vulnerables, como el aumento del 500% en el plan “Primeros mil días”, el incremento del 311% la Asignación de ayuda escolar, la duplicación de la Asignación Universal por Hijo y de la Tarjeta Alimentar y la suba de un 75% en la asistencia para los comedores, entre otros.

«Decían que hacer un ajuste de más de un punto del PBI era imposible. que tener déficit cero en el primer año era imposible. Bueno. Nosotros estamos haciendo posible lo imposible», resaltó el mandatario, pese a no haber contado con el apoyo del Congreso y de la mayor parte de la política.

Durante la cadena nacional de esta noche, Milei señaló que el resultado fiscal «no es solo un número en una tabla del Ministerio de Economía, sino la garantía de un camino sostenible». Y puso como ejemplo la caída en el índice de precios: «No es casualidad que la inflación se esté desplomando».

Sobre el final, el presidente remarcó que «si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación». Y, haciendo una alusión a uno de los lemas de la campaña del kirchnerismo en 2015, Milei afirmó: «No es magia».

Por Liliana Franco