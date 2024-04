Para Foradori, Ginebra: Milei le dio un cargo al exvicanciller de Macri, acusado de firmar borracho un pacto por Malvinas

El Gobierno nacional nombró como representante Permanente de la Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra a Carlos Foradori, el exvicecanciller que durante la presidencia de Mauricio Macri protagonizó uno de los mayores escándalos diplomáticos de la historia al firmar en estado de ebriedad un pacto que le otorgó a Gran Bretaña permisos de explotación comercial e hidrocarburífera en el Mar Argentino que rodea Malvinas.

El dato de que Foradori estaba borracho al firmar ese acuerdo fue revelado por Alan Duncan, su contraparte y exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido. En su libro autobiográfico publicado en 2022, el exfuncionario inglés contó que el acuerdo se negoció en las bodegas de la embajada británica en Buenos Aires y que al día siguiente Foradori no recordaba lo que había firmado.

En su libro In the Thick of It: The Private Diaries of a Minister, Duncan relató que de esa reunión celebrada en septiembre de 2016 participó el exembajador británico en Argentina, Mark Kent. «A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general», describió.

Al día siguiente, prosiguió, Kent le contó que “Foradori acaba de llamar por teléfono para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles” de lo que había firmado. “Como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin adornos. Así que creo que seguimos bien encaminados».

El acuerdo Foradori – Duncan

El escandaloso acuerdo Foradori-Duncan implicó otorgarle a Gran Bretaña la apertura del comercio, la pesca, la navegación y la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

También le permitió el establecimiento de «conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países», y el «establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección». Es decir, reconocer y consolidar el colonialismo británico en el archipiélago.

Un cargo para Foradori

Foradori, que era el segundo de la entonces canciller Susana Malcorra, debió rendir cuentas del caso ante el Congreso y en abril de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, ese acuerdo fue dejado sin efecto por su nivel de entreguismo y resignación de los derechos soberanos de la Argentina sobre Malvinas.

Así y todo, el gobierno de Javier Milei acaba de designarlo como Representante Permanente de la República ante los Organismos Internacionales en Ginebra, la capital suiza.

El Decreto 317/2024 que le da esa cucarda fue publicado hoy en el Boletín Oficial y en su breve texto resalta el pasado diplomático de Foradori y su supuesta experiencia en las relaciones internacionales.