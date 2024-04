Rosario Central no pudo ante Atlético Mineiro y se quedó con las manos vacías en Brasil

Rosario Central olvidó sus bases de juego y perdió en su visita a Atlético Mineiro por 2 a 1 esta noche, en Brasil, en el marco de la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2024.

Gustavo Scarpa a los 38 minutos del primer tiempo, y Paulinho, a los 31 del complemento, le dieron el triunfo al elenco de Brasil.

Víctor Malcorra, a los 28 minutos del complemento, había igualado transitoriamente para Central.

Con este resultado, Atlético Mineiro enfiló su segundo triunfo al hilo y quedó como único líder del grupo con puntaje perfecto, mientras que la visita quedó en la segunda posición pero podría ser alcanzado en puntaje por Peñarol o Caracas.

Rosario Central tuvo un claro plan desde el inicio, el mismo fue defenderse e intentar, aunque sea de forma aislada, de contar con un contragolpe, pero no funcionó de la forma esperada, ya que el local trasladó el balón a su gusto y de forma inmediata comenzó ser punzante, pero sin lastimar.

Pasada la media hora de juego y, luego de varias acciones, Atlético Mineiro logró lastimar: Hulk se sacó de encima muy fácil a Ortiz y encontró a Scarpa solo por derecha, quien enganchó para adentro y definió cruzado.

Con la ventaja minima en el resultado, el local se soltó y jugó menos presionado, lo que le permitió ser más claro y conquetar con el segundo tanto, sobre todo en la chance de que el arquero Jorge Broun atoró a tiempo a Paulinho.

En el complemento, Central dio indicios de comenzar mejor con un Cervera más participativo, sin embargo, esto fue espejismo, ya que en pocos minutos volvió la supremacía del elenco de Brasil y le dio trabajo al portero “Fatura” Broun.

El trámite del encuentro estaba cuesta arriba para los de Miguel Ángel Russo, sin embargo, Malcorra fabircó un golazo para igualar el marcador.

Pero la alegría duro poco para el cuadro Canalla: los dirigidos por Gabriel Milito reaccionaron rápido y con el tanto de Paulinho, quien definió tras una buena acción colectiva, sentenció el triunfo por 2 a 1 en Belo Horizonte.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Copa Libertadores 2024.

Fecha 2 – Grupo G.

Atlético Mineiro (Brasi) 2 – 1 Rosario Central.

Estadio: MRV Arena, Belo Horizonte, Brasil.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).

Atlético Mineiro: Éverson; Renzo Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson, Guilherme Arana; Rodrigo Battaglia, Alan Franco; Gustavo Scarpa, Paulinho, Matías Zaracho; Hulk. DT: Gabriel Milito.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Kevin Ortíz, Mauricio Martínez; Tomas O´Connor, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Ariel Cervera. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 39m Gustavo Scarpa (AM).

Goles en el segundo tiempo: 28m Ignacio Malcorra (RC), 31m Paulinho (AM)

Cambios en el segundo tiempo: 20m Lucas Martínez Dupuy por Cervera (RC), Lautaro Giaccone por Martínez (RC); 23m Igor Gomes por Hulk (AM); 44m Alisson Santana por Scarpa (AM), Otavio por Zaracho (AN); 50m Carlos Eduardo por Paulinho (AM).

Por. LEONARDO GONZÁLEZ