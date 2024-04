Desde las 0 de mañana, los colectiveros que no cobren el aumento, paran Este jueves 11 de abril habrá líneas de colectivos que no saldrán a realizar sus recorridos habituales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por una retención de tareas, confirmada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Lo único que podría evitar esta situación sería el depósito de las sumas que los trabajadores les reclaman a las empresas como parte de un aumento salarial.

Sin embargo, los empresarios ya confirmaron que no están en condiciones de afrontar ese pago. En consecuencia, se espera que el paro de colectivos sea un hecho.

El vocero del gremio, Mario Calegari, explicó que “si aparece la plata estamos dispuestos a trabajar”, en declaraciones a TN.

Desde la comisión directiva del gremio expican que hay más de 400 líneas, gestionadas por empresas agrupadas en cinco cámaras, AAETA, CEAP,CETUBA,CTPBA y CEUTUPBA. En ellas se trasladan 9 millones de pasajeros.

Los choferes acudirán a sus lugares de trabajo, pero esperarán el depósito de las sumas que reclaman, de lo contrario, los recorridos no saldrán.

Desde el sector empresario, en tanto, reafirmaron, que no hay sumas adeudadas y subrayaron que quien no trabaje, “además de las sanciones que puedan corresponder por falta injustificada”, no cobrará su salario completo.

Toda la situación derivó del último encuentro, vía Zoom, entre los representantes de la UTA, las cámaras empresarias y la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí todos ratificaron sus posiciones.