Caputo cuestionó los aumentos de las prepagas: «Se les recontra fue la mano»

«Se les recontra fue la mano y yo me enojo porque es un claro caso de aumento por encima de la inflación», expresó Caputo y analizó: «Para mí no es solo un tema económico, y eso hablamos en la reunión con supermercadistas: no alcanza solamente con el voto. Nosotros estamos yendo con un modelo diferente. Lógicamente yo puedo entender que en el ADN del argentino culturalmente esté que todo va a salir mal, pero todos tenemos que entender que para que el país cambie todos tenemos que cambiar algo, empezando por los empresarios».