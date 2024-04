Ley ómnibus, Ganancias, jubilaciones y DNU: qué marca el semáforo de los gobernadores

Los patagónicos, donde los trabajadores cobran sueldos más altos y podrían quedar alcanzados por la nueva escala, se resisten a volver a cobrar ese impuesto, al igual que los mandatarios del peronismo. Aún no hay principio de acuerdo sobre este punto que aparece con luz amarilla en el semáforo que los mandatarios le presentarán mañana a Posse y Francos .

Otro DNU tensó el acuerdo

A su vez, indicó que se podría aplicar un retroactivo sobre el último trimestre de 2023, como así también sobre los primeros meses de 2024. «El tema está dentro de la ley y las escalas son diferentes -por supuesto- a las que estaban vigentes en noviembre para arriba obviamente», dijo en declaraciones radiales.

Pero la mesa de negociación se vio alterada el miércoles de la semana pasada cuando Javier Milei publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280/2024 que no solo eliminó formalmente el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador al Transporte sino que además suspendió los giros que la ANSES le realizaba a 13 cajas de jubilaciones provinciales.

Posse junto a gobernadores en Casa Rosada.

«Lo de las cajas no se entiende. Creo que el gobierno nunca quiso cubrir las deudas de las cajas aludiendo que el problema es de otras administraciones. Creo que van a intentar acordarlo hacia adelante. De lo contrario los 13 gobernadores afectados irán a la Justicia. Presentarán cautelares y están dispuestos a ir hasta la Corte», bramó ante la consulta de Ámbito un funcionario que trabaja cerca de uno de los gobernadores de JxC que se reunirán con Posse y Francos.

El ministro del Interior desmintió que vaya a haber recortes en las transferencias que la ANSES realiza hacía a las cajas de jubilaciones de trece provincias, e intentó bajar la tensión en un nuevo capítulo de la pelea con los gobernadores.

«Las partidas están, se reasignaron a temas de partidas provinciales. Hay dos problemas históricos, el stock de la deuda que no es responsabilidad de este gobierno. Son deudas contraídas hace muchos años, de un monto difícil de clarificar porque hay auditorias pendientes», aseguró Francos en declaraciones radiales.

Discusión del Gobierno con gobernadores por DNU y ley ómnibus. Mariano Fuchila

En este sentido, el funcionario aclaró: «Hay algunas provincias que deben y hay otras provincias a las que se les debe. Pero, para clarificar y que no se haga una bola de nieve con un tema que no es real, las partidas dinerarias que estaban en el presupuesto de 2023, que es el que se prorrogó este año y cuyas partidas se actualizaron ahora, están, o sea, con diferencias de nominación, pero los montos están previstos».

Francos sostuvo, a su vez, que está previsto que el dinero llegue a través de «otras partidas» que el Gobierno tiene pensado enviar a las provincias.

«Lo único que está en discusión, y que siempre estuvo en discusión, es cuáles son los montos a transferir que es lo difícil». «Nación le debe a varias cajas provinciales, algunas han judicializado el tema y hay algunos amparos previstos, pero lo que no está definido es el monto a transferir. Pero quedémonos tranquilos con esto», clarificó.

Gobernadores patagónicos en pie de reclamo contra el Gobierno.

Para intentar que este nuevo recorte de fondos a las provincias que aparece en rojo en el semáforo de los gobernadores no afecte el camino de la ley ómnibus, el funcionario manifestó además que esta situación «no tiene nada que ver con las leyes de bases, con la que muchos gobernadores y legisladores están absolutamente de acuerdo» y tampoco se vinculan a «las reformas fiscales que en general también hay acuerdos con los temas que allí se trata».

Gobernadores reclaman

Sin embargo, este martes desde Tierra del Fuego, las provincias patagónicas ratificaron la intención de conformar una Agencia de Desarrollo, con eje en el «trabajo y la producción» y señalaron que el DNU de Javier Milei «no puede seguir vigente». Así lo advirtió el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien dijo que las provincias «marcan el rumbo productivo del país».

Ziliotto confirmó que, junto con Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, trabajan en la conformación de «una agencia de Desarrollo, que permita potenciar la actividad económica a partir de los recursos y capacidades de cada uno. Esa es la agenda que nos une».

El gobernador pampeano exhortó a los diputados nacionales a seguir el camino de los senadores, que rechazaron el DNU 70/2023 a mediados de marzo pasado. «El DNU no puede seguir existiendo», porque «cuando lleguen las facturas de gas con mil por ciento de aumento será tarde», señalan los mandatarios.

Votación de la fallida ley ómnibus. Foto: Agencia Télam.

Las declaraciones se dieron en el marco del homenaje de la provincia a los caídos en Malvinas. Allí, en referencia al tan mentado «Pacto de Mayo», sostuvo que «un nuevo pacto patriótico, histórico, como le quieran poner sentido de épica al 25 de Mayo, sería empezar por cumplir con la constitución y sus leyes. Creo que a partir de ahí podríamos construir un nuevo pacto».

Pero, mientras eso no ocurra, reiteró, «nosotros no vamos a negociar el futuro de la provincia de La Pampa y mientras no lleguen recursos que nos deben a la provincia de La Pampa, como seguramente pasará a otras provincias».

La deuda de Nación con La Pampa, desde diciembre a la fecha, alcanza los 24 mil millones de pesos, equivalentes a cinco hospitales, doce escuelas o 400 viviendas. La provincia dijo que agotará todas las instancias administrativas y jurídicas para recuperar lo que le corresponde.

Ley ómnibus con luz verde

Sin embargo en verde aparecen tanto la ley ómnibus que ingresaría este jueves a la mesa de entradas de Diputados como la convocatoria al Pacto de Mayo. Luego de varios días de parálisis del Congreso, el oficialismo volverá a la carga con la nueva versión de la ley ómnibus, incluyendo la reforma laboral, con la idea de que tenga un tratamiento exprés y sea votada el 25 de abril en el recinto.

Milei confía en avanzar con la ley ómnibus en el Congreso. Mariano Fuchila

El Gobierno confía en que los votos ya están, y efectivamente la base que pone en la matriz de cálculo son los 144 votos que tuvo la votación en general del primer intento de media sanción. La novedad es que el nuevo paquete ómnibus incluiría además la reforma laboral, que era un asunto en el que el PRO venía empujando desde detrás. Este capítulo está incorporado al DNU 70, pero está frenado por la Justicia a través de un amparo presentado por la CGT.

El bloque que preside Cristian Ritondo comparte el espíritu de cada una de las medidas contempladas en la reforma laboral, pero considera que tiene que tener un tratamiento legislativo para darle consolidación institucional y no dejar flancos débiles que podrían ser aprovechados judicialmente, como viene sucediendo.

La reducción del costo de las indemnizaciones (y su reemplazo por un fondo de cese laboral), el alargamiento de las pasantías laborales (de tres a ocho meses) y la sanción de las asambleas en ámbitos de trabajo son dos de los temas que más polvareda levantarán.

Por Ezequiel Rudman