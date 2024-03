Victoria Villarruel cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos en el Día de la Memoria: «Los Derechos Humanos son para todos»

El mensaje de Cristina Kirchner, ex vicepresidenta de la Nación

La ex presidente de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, compartió mediante sus redes sociales una conmemoración del Día de la Memoria, la verdad y la justicia. En X, (ex Twitter), la ex vicepresidente compartió un extenso testimonio con imágenes de cuando se recuperaron los terrenos de la ESMA, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención.

“Un día como hoy, hace 20 años, acompañé al Presidente Néstor Kirchner al acto de recuperación de lo que fuera el mayor centro clandestino de detención de la Dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976, la ESMA. Tal vez, el lugar más emblemático de la tragedia política, económica y social que envolvió a todos los argentinos en aquellos años y de la que, aún hoy, sufrimos las consecuencias”, detalló.