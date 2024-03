La CGT y las dos CTA marcharán junto a Abuelas y Madres el 24 de marzo

Las centrales obreras CGT y las dos CTA marcharán el próximo 24 de marzo junto a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, en lo que se espera será una masiva movilización.

En el Salón Felipe Vallese de la sede de la calle Azopardo, la cúpula de la CGT compartió escenario con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida y del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel en el anuncio de esta convocatoria para el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

«En nombre de la Mesa de Organismos de Derechos humanos y de Madres-Línea Fundadora, este 24 de marzo tiene que ser algo muy especial, con base en la memoria de nuestros 30 mil detenidos desaparecidos. Hoy más que nunca tenemos que recordarlos frente a los negacionistas de este gobierno», expresó Almeida, según publicó Somos Télam.

En el mismo sentido, Carlotto expresó: «Tenemos que darnos la mano, aunque en algunas cosas pensemos distinto. El pueblo argentino es bueno, pero está dormido, caminando en la resignación total. Todos tenemos derecho a comer, a tener un hogar, a no tener frío en las noches, a sentir amor por el otro. Por eso, este 24 de marzo, vamos a vivar a la patria, a nuestros héroes y a decir ‘Nunca Más’».

El secretario General de la CGT, Héctor Daer, refirió que «este 24 nos convoca porque es la misma convocatoria que hicimos en dictadura para volver a la democracia».

«No nos tenemos que equivocar. Lo planteó Estela (de Carlotto), Adolfo (Pérez Esquivel), seguro los matices son grandes, pero no lo son ante quienes quieren destruir el estado«, afirmó Daer y agregó: «No importa qué partido o sector integren, no tenemos que achicarnos, tenemos que agrandarnos porque lo que está en juego es mucho».