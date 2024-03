Cien días que parecen mil: cierra los números del Excel pero no los del bolsillo

Puertas cerradas

Javier Milei rompió los manuales de la política, y también las expectativas lógicas que se tenían sobre su gestión. Como outsider, y sin responsabilidad previa sobre el derrumbe de la Argentina, llegó al poder con un acertado discurso contra “la casta”. Pero una vez en el sillón de Rivadavia, sin gobernadores afines y con pocos soldados en el Congreso (que de yapa no tienen tantas luces), todo hacía prever que el acuerdismo sería la única forma de gobernar. Sin embargo, Milei no solo no abrió las puertas, sino que se las cerró a todos en la cara: mandatarios provinciales, gremios, espacios opositores. Ningún actor clave, incluido del sector privado, conoce de interlocutores válidos con su despacho.