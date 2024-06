Todos los detalles del sorteo de la Copa Libertadores: los equipos argentinos conocerán a sus rivales

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores se llevará a cabo este lunes desde las 20 (hora argentina) en la sede de Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque, por lo que los equipos argentinos conocerán quiénes serán sus rivales en el certamen continental.

Los clubes argentinos que participarán serán River, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y Talleres de Córdoba. Los 32 participantes del máximo torneo del continente serán divididos en cuatro bombos de ocho equipos de acuerdo al ranking del organismo.

El «Millonario» será cabeza de serie junto a Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Gremio, Peñarol, São Paulo y Liga de Quito.

El sorteo será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la Conmebol, ESPN y Star+, mientras que en los primeros días de abril empezarán los choques correspondientes a los grupos.

La fase culminará en la semana del 19 de mayo, al tiempo que los octavos se jugarán entre el 14 y el 21 de agosto. Los cuartos serán entre el 18 al 25 de septiembre, la semi del 23 al 10 de octubre y la final, a partido de único, se disputará el 30 de noviembre en Buenos Aires.

El siguiente es el detalle de la conformación de los bolilleros:

Bombo 1: Palmeiras (BRA) – River Plate (ARG) – Flamengo (BRA) – Grêmio (BRA) – Peñarol (URU) – São Paulo (BRA) – LDU Quito (ECU).

Bombo 2: Atlético Mineiro (BRA) – Ind. del Valle (ECU) – Libertad (PAR) – Cerro Porteño (PAR) – Estudiantes LP (ARG) – Barcelona (ECU) – Bolívar (BOL) – Junior (COL).

Bombo 3: San Lorenzo (ARG) – The Strongest (BOL) – Universitario (PER) – Deportivo Táchira (VEN) – Rosario Central (ARG) – Alianza Lima (PER) – Millonarios (COL) – Talleres (ARG).

Bombo 4: Caracas (VEN) – Liverpool (URU) – Huachipato (CHI) – Cobresal (CHI) – Botafogo (BRA) – Palestino (CHI) – Nacional (URU) – Colo-Colo (CHI).