Tras el rechazo del DNU en el Senado, el Gobierno avanza en las negociaciones por la nueva Ley Bases

Con la mira puesta en avanzar en la sanción de una nueva Ley Bases, el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió en su despacho de Casa Rosada a diputados del PRO y luego a un grupo de la bancada de la UCR.

Tras el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en el Senado, los legisladores amarillos desfilaron por el Patio de Palmeras durante la mañana encabezados por el jefe de bloque, Cristian Ritondo hasta las oficinas del ministerio.

Diego Santilli, Silvia Lospennato, José Nuñez, Luciano Laspina, Silvana Giudici y Damián Arabia, visitaron al titular de la cartera y a su segundo, Lisandro Catalán, en el Salón de los Escudos para avanzar en la sanción de la ley que obsesiona a la administración libertaria. También estuvieron el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Según revelaron fuentes presentes en el intercambio, el encuentro estaba programado desde antes de la negativa de DNU y contempla también la visita de representantes de los distintos bloques.

Por la tarde, fue el turno del radical Rodrigo de Loredo, enfrentado al senador Martín Lousteau, por su oposición al Gobierno, quien concurrió acompñado por la vice del bloque, Karina Banfi, Pamela Verasay, Luis Picat y Soledad Carrizo. La próxima semana continuaría Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque de diputados de Hacemos Coalición Federal.

Tras el análisis del borrador del proyecto que giró el gobierno, los representantes de los bloque del PRO y de la UCR trajeron sus sugerencias y comentarios a ser contemplados.

Para los diputados del PRO, algunas de las excepciones eliminadas del Impuesto a las Ganancias deben ser reincorporadas (guardias para el personal de salud, el personal militar y la especificidad de la situación de los trabajadores petroleros), como también acelerarse los tiempos para cambiar la fórmula previsional. Esto último fue reclamado también por los radicales.

“Le planteamos la necesidad de darle celeridad a la situación de los jubilados que no pueden esperar más. La respuesta fue que el tema preocupa y que harán lo posible para acelerar los tiempos. Veremos cómo avanza”, reveló un diputado del PRO asistente a la agencia Noticias Argentinas.

Muy parecido se pronunció De Loredo al retirarse de la Rosada: “No puede esperar más la temática jubilatoria, cualquiera sea la suerte de la nueva ley ómnibus. Lo que no puede demorar más es la situación de los adultos mayores, que perdieron el 35% del poder adquisitivo en estos tres meses, les planteamos eso”.

El legislador radical comentó que también su bloque pidió al Gobierno que incorpore la reforma laboral a la nueva ley ómnibus: “Hay una reforma laboral que la Argentina necesita, pedimos al Gobierno que la incorporen”, reveló.

“Fue un error haber regresado a comisión (con la ley ómnibus) porque ya tenía aprobación en general”, lamentó De Loredo sobre lo que decidió el oficialismo con la primera Ley Bases luego de que algunos diputados no acompañaran algunos artículos en la votación en particular. “Este nuevo texto es más acotado aunque no es mucho mas acotado”, detalló sobre la nueva Ley Bases que buscará aprobar el oficialismo.

En tanto, De Loredo aclaró que todavía “no se sabe si Ganancias está adentro o va por afuera” del nuevo proyecto de Ley Bases.

Más temprano, Ritondo anticipó: “Desde el PRO, vamos a acompañar y a darle las herramientas al Gobierno que necesite”. También aseguró que trabajará para que otros bloques “interpreten de esta necesidad porque creemos que es bueno para la Argentina”.

En diálogo con periodistas acreditados, afirmó: “Lo que se está votando es contra los argentinos y creo que la Ley de Bases trae muchos temas que son importantes para la Argentina. Nosotros del PRO no podemos tener hipocresía intelectual, así que trabajamos por el cambio en la campaña y trabajamos por el cambio ahora. Este Gobierno presenta un proyecto que para nosotros es positivo”.

Asimismo, el diputado del PRO destacó la actitud “distinta” de Milei respecto al nuevo texto que contiene 269 artículos, un tercio de lo que contemplaba la original, y reveló que las sugerencias del espacio que conforma fueron escuchadas. “Tengo que ser realista, siempre para negociar, para consensuar, se necesita más de uno. Nosotros le hemos hecho dos sugerencias a la ley que habían sido incorporadas, pero hubo algunos que no se sentaron, otros que no plantearon nada”, arremetió.

El rechazo al DNU

A pesar del golpe en el Senado, en Casa Rosada se muestran confiados en que revertirán el resultado en Diputados ya que aseguran que “la correlación de fuerzas” los ayuda. «La vamos a ganar», prometen desde el oficialismo.

En sintonía con lo expuesto por Milei, Ritondo postuló la negativa a las desregulaciones económicas fue “un gran paso atrás”, y en un mensaje a los radicales que votaron en contra de la ley, planteó “que quienes se propusieron por el cambio tienen que votar el cambio en el Congreso”.

Lo cierto es que la vicepresidenta Victoria Villarruel disputó -casi en soledad- la negociación por los votos y solo alcanzó a juntar 25 contra los 42 senadores que le bajaron el pulgar a las reformas. Al respecto, por los pasillos de Balcarce 50 se escudan en que se trata de una tarea muy compleja, pero se esperanzan en el segundo paso legislativo donde -consideran- tienen mayor número de aliados.

Si bien el jefe de bloque del PRO cree que la titular del Senado “no tenía otra salida” que incluir en el temario de la sesión especial el tratamiento del DNU, dentro del bloque amarillo hay quienes creen que cometió un error. “Antes de convocar a una sesión en la que no dan los votos y perderla, me suicido”, planteó un legislador.

Por: SOFIA ROJAS