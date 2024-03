“Estamos dispuestos si somos convocados a consensuar algo, no a ser impuestos de nada» La frase de Andrés Rodríguez sobre reforma laboral que aplaudieron los empresarios

Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, fue el responsable de despertar uno de los pocos aplausos espóntaneos de los empresarios que asistieron al Summit de Amcham, cuando aseguró que está dispuesto a sentarse a discutir una reforma laboral.

“Estamos dispuestos si somos convocados a consensuar algo, no a ser impuestos de nada. No que nos vengan con escritos que se reformen cuestiones que tienen que ver con la estructura de los gremios o que tienen que ver con realidades de la ultraactividad de los convenios o cuestiones que hacen a los derechos laborales. Otros aspectos que hacen a la posibilidad de mejorar el trabajo or supuesto que estamos dispuestos. La reforma laboral hay que pasarla por el tamiz”, aclaró más tarde en declaraciones a Noticias Argentinas.

Lo hizo en el panel “perspectiva sindical en una Argentina viable”, que tuvo como oradores a Héctor Daer (CGT) y a Andrés Rodríguez (UPCN).

Rodríguez destacó que, en este momento, el diálogo con el Gobierno está cortado el diálogo hace tiempo.

Aclaró que aún no están convocando a nuevo paro pero “estamos evaluando medidas de fuerza en caso de que la situación social y laboral se agrave”.