«El Pacto de Mayo es meramente declarativo, para que sea viable tiene que haber sustento y propuestas concretas»

Torres se refirió, con críticas, a las deudas contraídas por su antecesor Mariano Arcioni y al rol que debe ocupar el PRO, partido al que pertenece: «La gente eligió y no eligió al candidato del PRO. Eso te pone en un lugar: no sos oficialismo».

P: ¿Cómo se aplicaría esa delegación de facultades?

I.T.: Desde una banca de desarrollo patagónico, una agencia de desarrollo patagónico, un mercado energético patagónico. Ahora se viene una discusión muy importante sobre las concesiones hidroeléctricas. Nosotros sostenemos que el poder concedente tiene que ser para las provincias y ahí vamos también a entrar en un dilema con Nación que esperemos poder resolverlo sin necesidad de llegar a la Justicia. La Constitución es clara, los recursos son de las provincias.

P: ¿Tuvieron diálogo con Nación sobre este tema puntual?

I.T.: Sí. Algunos no sabían bien cuáles eran los alcances, otros ya nos adelantaron que Nación la va a pelear y es lógico. Pero nosotros también. Este año hay un vencimiento con Neuquén. Nosotros, el año que viene con el complejo hidroeléctrico Futaleufú. Está bueno que haya en Argentina un marco de una agenda federal donde, más allá de la coyuntura, podamos profundizar en cómo hacer un país más justo. Yo hablaba de la asimetría en educación, y también de cómo durante las últimas décadas, los últimos 30 años, se fueron creando asignaciones específicas para asfixiar cada vez más a las provincias.

P: La cumbre de hoy se realizó unos diez días después de aquel viernes intenso para usted puntualmente, y para toda la región, por la pelea con Milei. ¿Cómo analiza hoy ese episodio?

I.T.: Fue intenso, es cierto, y la verdad que me hubiese gustado que no se diera ese evento. Me hubiese gustado que las cosas se resolvieran de otra manera. Pero yo lo viví con la tranquilidad de saber que estaba peleando por algo justo y que estaba defendiendo básicamente al pueblo que me votó para representarlo. Y de hecho la Justicia nos dio la razón, más allá de que alguno quiera poner algún sesgo de dudas, la justicia federal nos dio la razón.

P: El Gobierno nacional apeló “per saltum” a la Corte…

I.T.: Sí, pero el fallo tiene que cumplirse. Está en todo su derecho de apelar el Gobierno nacional. Pero también pudimos lograr algo que fue histórico en la provincia: después de 10 años que empiecen las clases. Eso para nosotros fue el hito más grande que podríamos haber logrado, y en gran medida también se pudo hacer gracias a esta pelea que dimos. Nos querían pisar la cabeza y pudimos salir adelante, pudimos hermanarnos como sociedad.

P: ¿Cómo afecta esa quita de casi 13.500 millones de pesos de coparticipación para la gestión cotidiana?

I.T.: Tenemos un muy buen equipo económico, pudimos sortear varios obstáculos de vencimiento de deuda muy importante, incluso en dólares, el famoso Bocade, una deuda muy irresponsable que tomó el Gobernador anterior. En este caso vamos a utilizar esos fondos que ya nos debitó Nación como parte del canje de deuda. Hoy no afecta en la diaria, pero sí tenemos las herramientas para desendeudarnos con Nación, y eso lo podemos hacer en el corto plazo.

El gobernador Ignacio Torres fue designado como presidente del Tratado de la Región Patagónica.

P: ¿Y con la deuda en dólares? La Rioja, por ejemplo, decidió hace poco no pagar un vencimiento. Cuando se refinanciaron las deudas provinciales se postergaron vencimientos, y le toca resolverlo en su gestión.

I.T: Sí, a propósito nos pusieron los vencimientos en muy corto plazo para que nos explote. Por eso cuando Nación vino con esto fue muy movilizador. Nos indignó, pero nosotros tenemos cupo de regalía. Lo que hay que entender es que endeudarse no está ni bien ni mal, el tema es para qué me endeudo y en qué condiciones. Si yo me endeudo para políticas desarrollistas, obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de la gente y el apalancamiento financiero es positivo, sería absurdo no hacerlo. Pero si me endeudo para cubrir gastos corrientes sistemáticamente a tasas altísimas… la verdad que eso es criminal. Es lo que hizo el gobernador anterior. Por eso nosotros estamos hablando también con los acreedores para poder refinanciar todo lo que podamos y también canjear deuda y cubrir las obligaciones que tenemos en el corto plazo sin problema.

P: En la cumbre se habló mucho de defensa de los recursos, de autonomía de la región y se da en un contexto de un enfrentamiento directo de las provincias con Nación. ¿Con qué ánimo van a la reunión de Casa Rosada y qué ánimo están viendo el Gobierno Nacional?

I.T.: Sería un error grosero plantear esta dicotomía entre provincias y Nación. Primero, porque Nación necesita de las provincias. Nosotros aportamos mucho más de lo que recibimos en materia de coparticipación: aportamos 100, recibimos 40. Tenemos mucho para crecer, para generar divisas y la verdad que el Gobierno nacional, si verdaderamente quiere sacar a la Argentina adelante, tiene que tener la humildad suficiente para entender lo que pasa en el interior y abrazar a las provincias que tenemos tanto potencial para ayudar. Sería absurdo seguir sosteniendo esa postura de grieta o de pelea.

P: Pero que el Gobierno nacional pareciera estar en esa postura…

I.T.: Y nosotros nos vamos a defender las veces que sea necesario. Por eso insisto en que no es inteligente esa postura. Tuvo por lo menos un cambio de marcha donde, a su manera, llamaron al diálogo. Nosotros vamos a ir con una propuesta concreta y esperemos que llegue a buen rumbo. Por el bien de la Argentina, a título personal, yo me puedo enojar con alguien, pero la verdad que como dirigente tengo que poner por encima el bienestar de toda la población, de los chubutenses, y entender que hay que agotar las instancias para poder llegar a un acuerdo y que les vaya bien a todos los argentinos.

P: ¿Lo ven viable al Pacto de Mayo?

I.T.: En realidad el Pacto de Mayo es netamente declarativo. Para que sea viable tiene que haber sustento, tiene que haber laburo, tiene que haber proyectos concretos, tiene que haber una propuesta concreta. Esta semana se va a trabajar y, en base a eso, ahí voy a poder contestar si es viable o no es viable.

P: No estuvo el Presidente en Madryn, pese a haber sido invitado la semana pasada. Pareciera que tampoco va a estar en el encuentro de gobernadores en la Rosada. ¿eso cómo lo toman?

I.T.: Sería importante que esté, porque ningún interlocutor es tan válido como el propio Presidente. El Presidente tiene que tener diálogo con los gobernadores, tiene que tener una relación más allá de lo institucional, de vínculo, hasta por cualquier coyuntura crítica, que puede ser una implicancia climática o lo que sea. Tenés que levantar el teléfono y el Presidente te tiene que atender; y al revés: el Presidente tiene que llamar a cualquier gobernador y lo tenemos que atender. Es básico de un sistema federal como el nuestro, y la verdad que esperemos que eso se pueda encausar, ir hacia la normalidad de poder hablar entre nosotros.

P: También hay una cuestión fiscal: una de las principales propuestas del Gobierno para las provincias es la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que también lo rechazaron en bloque. ¿Cuál sería la propuesta alternativa que van a plantear desde las provincias?

I.T.: Lo explicó muy bien Sergio Ziliotto: cumplir con lo que establece la Constitución, estos impuestos que se generaron sistemáticamente de manera transitoria, que quedaron eternamente; y después las asignaciones específicas que quitaron recursos de la masa coparticipable que les corresponde a las provincias y en paralelo se delegaron responsabilidades de hacer cargo de la educación, la seguridad y la salud, llevó a una situación sumamente injusta con muchas asimetrías. Lo que hay que hacer es volver a foja cero y lo que por ley se tiene que coparticipar, se tiene que coparticipar. Y las provincias no le tienen que pedir un peso a la Nación.

P: Hablaron también de rediscutir la coparticipación, pero requiere unanimidad cambiar esa ley…

I.T.: Yo no veo una ley convenio en puerta, veo sí proyectos que tiendan a una reparación federal. Chubut cedió un punto de la coparticipación en su momento, y aparte es de las más perjudicadas junto con provincia de Buenos Aires por todo lo que generamos y lo que recibimos, que es mucho menor. Es injusto, nosotros en los últimos cien años solamente en materia de hidrocarburos aportamos a la Nación más de 300.000 millones de dólares. Eso generó un pasivo ambiental muy importante y tenemos ciudades como Comodoro Rivadavia que tiene serios problemas de agua. Durante muchos años subsidiamos desde el interior, desde Chubut, obras faraónicas de AYSA que terminan en otras regiones del país, hasta digitadas por amiguismo político. Por eso es importante respetar la Constitución por sobre todas las cosas y darles a las provincias lo que les corresponde para que puedan cumplir con sus obligaciones.

P: ¿Cómo evalúa los primeros casi 100 días del Gobierno nacional?

I.T.: En este momento el Gobierno está paralizado porque está en una encerrona con una discusión de una ley. Nosotros pudimos sacar leyes muy difíciles de sacar y lo hicimos sentándonos, dialogando, hablando. Quien quiera conducir, quien quiera gobernar, y crea que tiene el 100% de la razón y nunca tiene que ceder nada… no se puede generar los consensos necesarios para un gobierno reformista y para hacer esas reformas tan importantes que necesita la Argentina. Por eso es fundamental el diálogo. Y después, en materia fiscal, se está llegando a una meta, pero hay una obsesión con el déficit. Está bien, hay que corregirlo, pero en paralelo me parece dos cosas: uno, no hay que celebrar el ajuste porque la gente sufre; y dos, tiene que haber una agenda de crecimiento, de desarrollo, de generación de trabajo y aprovechar las regiones que tienen tanto potencial.

P:¿Creen que en algún momento la economía se va a empezar a enderezar? ¿Es posible si no se resuelve lo político?

I.T.: Ojalá se encauce, lo político es fundamental. Yo reivindico la política, es una herramienta de cambio. Denostar la política es un error grosero, lo malo son algunos políticos y en eso coincidimos todos. Los políticos chorros, los megalómanos, esos políticos no sirven para nada. Pero me parece que encauzar lo político depende en gran medida de la humildad de entender que también te podés equivocar. No está mal pedir perdón y no está mal decir “Mirá, la verdad, nos equivocamos con lo que hicimos en Chubut”. O con tal o cual propuesta o medida, como se hizo en su momento con la pesca. De esa manera creo que se pueden generar los consensos necesarios. Si todo es subir al ring a enemigos imaginarios es muy difícil lograrlo.

P: Esta unidad patagónica se da en un contexto donde los norteños, que eran más activos hasta diciembre, parecieran diluidos. Ni hablar del peronismo…

I.T.: El Norte Grande se va a volver a juntar. El Norte Grande tuvo una agenda común y un crecimiento exponencial gracias a esos acuerdos que se hicieron. Se puede reeditar eso y por qué no también vincularse desde la Argentina, desde Ushuaia a la Quiaca, el Norte Grande y la Patagonia también hermanados para sacar adelante a la Argentina. Eso es lo que propusimos hoy, eso es lo que convocamos también al resto de las provincias a que repliquen lo que estamos haciendo acá, porque es importante.

P: Como dirigente del PRO, ¿cuál crees que tiene que ser el rol del partido? Hay distintas posturas, inclusive quienes buscan un cogobierno con la Libertad Avanza.

I.T.: hay que respetar la voluntad de la gente. La gente eligió y no eligió al candidato del PRO. Eso te pone en un lugar: no sos oficialismo. Los acuerdos tienen que darse en el marco de las ideas. Si hay una propuesta y consideramos como partido que es bueno para el país, hay que ponerse espalda con espalda y apoyar. Y si hay una propuesta en la que no coincidimos y nos parece que está mal, hay que decirlo sin miedo también, porque de eso se trata la democracia. Parece que hoy está mal o sos el enemigo por pensar distinto. Eso es una locura. Lo que no podemos perder es el espíritu crítico y la vocación de poder, la sana vocación de poder. Un partido que no tiene sana vocación de poder es un partido que se lo fagocita a cualquiera.

P: ¿Con Macri tiene diálogo?

I.T.: Tengo muy buen diálogo, sí.

P: Respecto al foro de legisladores, ¿podrían tener terminal directa en los gobernadores independientemente del bloque de pertenencias? ¿Puede generar ruido en los partidos?

I.T.: No, porque nosotros tenemos una agenda que excede lo partidario. Insisto, es una agenda productiva, de desarrollo, cada uno de esos legisladores viven en sus provincias, quieren a sus pueblos, quieren que les vaya bien, y aparte estamos avanzando en cuestiones que hace mucho tiempo no se corrigen. Estamos tratando de corregir asimetrías muy importantes con el resto de la Argentina.

P: La liga de gobernadores Juntos por el Cambio pareciera que es el espacio de unidad de esa alianza que en el plano legislativo está rota y lo mismo a nivel dirigencial, ¿persiste la unidad?

I.T.: Yo creo que sí, por lo menos en la liga de gobernadores sí. Hay diálogo también con los presidentes de bloques. Se plantean, por ejemplo, cuestiones como esta discusión federal. Los bloques no solo están a disposición, sino que han colaborado siempre y lo van a seguir haciendo.

Por Ariel Basile