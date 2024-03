Otra vez Ganancias: el gobierno confirmó que presentará un proyecto para restituir el impuesto

El ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó en la mañana del martes que el gobierno nacional presentará un proyecto para restituir el Impuesto a las Ganancias, eliminado durante la gestión de Sergio Massa.

Según Francos, se trata de «un pedido de los gobernadores, que los ayudemos a solucionar sus problemas fiscales. Vamos a plantear la puesta en vigencia del impuesto a los ingresos». La medida afectaría a más de 800 mil trabajadores.

En otro orden, Francos hizo referencia al mentado Pacto de Mayo. «Es un objetivo de mucha más trascendencia. Los gobernadores y el gobierno nacional se van a poner de acuerdo en solucionar los problemas«, confió.

«Los gobernadores están preocupados por su situación fiscal, a partir del recorte que se hizo en la gestión anterior con el famoso tema del impuesto a las ganancias, y la Nación está interesada en algunas normas que estaban dentro de la Ley Bases, y que nosotros consideramos necesarias para acelerar el proceso de desarrollo y crecimiento de la Argentina«, completó en diálogo con La Nación+.

Finalmente, sobre la posible eliminación de retenciones al agro, expresó: «En la cabeza del presidente está la idea de ver cómo liberar a la producción de todos estos frenos que tienen y que no les permite desarrollarse en plenitud. Por eso, creo que un futuro no muy lejano, va a plantear esto a los argentinos. No sé si lo dirá hoy aquí, pero sí lo está pensando para adelante», concluyó.