Pettovello justificó la falta de medicamentos oncológicos: “eran comprados de manera irregular”

De acuerdo con la ministra, se suspendió la entrega para revisar los procedimientos administrativos. “Es que en realidad inicialmente estaba en Salud y no se sabe muy bien por qué pasó al ex-desarrollo social porque, en realidad, para poder comprar los medicamentos se necesitaba una autorización de salud. O sea, era una vuelta un poco extraña, ¿no? El circuito es si no se consigue uno de estos medicamentos en Provincia de Buenos Aires pasa a Nación”, dijo. No obstante, no aclaró cómo se lleva adelante la compra a partir de la gestión de Javier Milei, ni tampoco explicó cómo se entregarán a partir de ahora o qué plazos manejan.