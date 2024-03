«Milei hizo campaña diciendo que quería refundar la Argentina, pero lo que hizo fue re fundirla»: el discurso completo de Axel Kicillof en la Legislatura

KICILLOF Y UN MENSAJE A MILEI: «LA VOLUNTAD DE TRANSFORMAR NO IMPLICA SALTAR AL ABISMO»

«La sociedad nos volvió a elegir para seguir transformando. Estamos orgullosos de lo que se hizo pero no satisfechos. Nosotros somos el gobierno de la transformación, pero esta voluntad de transformar no implica saltar al abismo o experimentar con recetas esotéricas, anacrónicas, importadas o fracasadas por impactantes que parezcan. Los bonaerenses decidieron y expresaron contundentemente que los problemas no se solucionan ni con motosierra, ni con ajuste», remarcó el mandatario provincial, en un mensaje al Gobierno de Javier Milei.

Y agregó: «La propuesta que ganó está en las antípodas de nuestra manera de ver la vida y entender la política y la economía. Sin embargo, vamos a respetar la voluntad popular de los argentinos. Pero el Gobierno nacional debe respetar la voluntad de los bonaerenses que respaldaron masivamente el proyecto de desarrollo, integración y defensa de derechos que llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires (…) Y eso es precisamente lo que no está sucediendo: el presidente no está respetando a los bonaerenses y sus representantes«.

En ese marco, subrayó la importancia de que el ultraderechista comience a demostrar respeto. «No se trata de aprietes, de extorsiones, de fundir, de amenazar, de insultar o agredir a quienes no están de acuerdo con sus ideas o proyectos», remarcó.