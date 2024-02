Kicillof depositó los sueldos docentes e incluyó lo que debía pagar Javier Milei

La distancia entre el Gobierno Nacional y las provincias continúa ampliándose. Ante la falta de respuestas de la administración de Javier Milei respecto a los fondos nacionales que integran el salario de los docentes bonaerenses, Axel Kicillof decidió hacerse cargo y depositó la totalidad de los salarios de las maestras y maestros de la provincia, incluyendo las sumas que aún no transfirió la Nación. Pero ya hubo una advertencia: “De persistir esta situación, la Provincia no podrá hacerse cargo de todo”.

En números, según detalló el titular del SUTEBA, Roberto Baradel, a Buenos Aires/12, la provincia desembolsó 8.300 millones de pesos por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y 6.200 millones en los que respecta a otros componentes. En total, 14.500 millones de pesos fueron “puestos” por el gobierno de Kicillof para evitar que los docentes se quedaran sin la totalidad de su sueldo.

Se trata de los salarios de más de 350 mil trabajadores y trabajadoras de la educación. Según comunicaron desde Gobernación, el 6 de febrero se abonó la totalidad de los haberes del sistema educativo provincial, el segundo más importante de Latinoamérica después de la ciudad de San Pablo en Brasil, y que cobija a más de 5 millones de chicos y chicas.

Ante este escenario, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por los distintos gremios que representan a los trabajadores de la educación pública, se declaró en “estado de alerta y movilización para defender el salario docente y el financiamiento necesario para el sostenimiento de la educación pública”.

“Le vamos a enviar una carta documento a Sandra Pettovello y a Luis Caputo exigiendo las transferencias correspondientes”, afirmó Baradel. Pettovello es la ministra de Capital Humano, cartera que absorbió al ex Ministerio de Educación de la Nación, que pasó a ser una secretaría. Fue protagonista durante estos días por haber generado, como reacción, la movilización de más de 25 cuadras de personas que fueron a pedir alimentos al ministerio. No los atendió.

Ante todo, más ajuste nacional

Caputo es el ministro de Economía, la otra mega cartera que creó el Gobierno Nacional y que viene de poner bajo sus filas a lo que fue el Ministerio de Infraestructura. Caputo es la voz que se ocupa de ir a los medios de comunicación para intentar graficar de una manera técnica el nivel de ajuste que se está llevando a cabo y que, entre otras cosas, recientemente eliminó los subsidios para los colectivos en el interior de la provincia y del país.

En su última entrevista en La Nación Más, explicó que la falta de aprobación de la ley ómnibus no altera el plan fiscal o “paquete económico” que llevará adelante Milei. Incluso, volvió a remarcar su postura de que la reducción en las transferencias discrecionales hacia las provincias llevará a que sean casi nulas y tomó como ejemplo un pedido de Kicillof para que eso se revea.

“Le mandamos lo que legalmente corresponde”, aludió el ministro en referencia a los recursos que le llegan a la provincia por coparticipación, pero no contempla el planteo que cada actor provincial hace: la provincia aportar el 40 por ciento de los recursos y recibe solo el 22.

Para Baradel, el recorte de transferencias de los fondos asignados a educación es “un ataque directo a la educación pública y a la docencia de todo el país que se agrava con la retención indebida de fondos a las provincias destinados al transporte, que impacta también en los docentes en los trabajadores en general y en nuestro pueblo”.

En este marco, el dirigente gremial señaló que desde su espacio se «valoró la decisión del gobernador Axel Kicillof de pagar las sumas no transferidas en el mes de enero con fondos propios», pero insistió en que es una responsabilidad de la Nación que el compete por ley.

Preocupación por el inicio de clases

En total, los ítems cuya responsabilidad de pago está en manos del Gobierno Nacional, equivalen, explicó la provincia, a cerca del 10 por ciento del salario de un maestro. Hasta este jueves, la Nación no transfirió los fondos que le competen sobre los salarios de enero 2024 y lo que hizo el gobierno de Kicillof es abonarlos con recursos propios, quedando a la espera de que desde la gestión de Milei le llegue le depositen la partida correspondiente.

Días atrás, Alberto Sileoni, el titular de la Dirección General de Cultura y Educación, tal como se conoce al Ministerio de Educación provincial, se adelantó a la posible jugada de Milei respecto al recorte de los fondos nacionales hacia las provincias como consecuencia de que la ley ómnibus no llegara a buen puerto

“Si después de 4 años en los que empezábamos las cases con normalidad, al quinto no podemos, no será porque cambió la voluntad del Gobierno de la provincia sino porque cambió el contexto nacional y estamos empezando a decirlo”, advirtió.

Hasta el momento, teniendo en cuenta que no aún no comenzaron las clases, y que las provincias están viendo de paliar la falta de acompañamiento nacional, no se perciben conflictos gremiales.

Desde SUTEBA remarcaron que el primer paso será el envío de las cartas documentos. A su vez, se mantiene el estado de alerta y movilización, algo que también pronunció CTERA a nivel nacional. La organización planteó la necesidad de que haya una convocatoria a paritarias, pero insistió con que se respete el envío del FONID, así como el Fondo de Compensación Salarial que reciben diez provincias, junto con las partidas para comedores escolares.

Golpe a todas las provincias

En el mismo comunicado que hizo circular Gobernación, explicaron que “todas las provincias del país están siendo sometidas al mismo retraso” de las transferencias que complementan el salario de los docentes. Tal es el caso de Río Negro, lo que llevó a Alberto Weretilnek, su gobernador, a expresar en la red X que esta situación se trata de “una muestra más del desprecio del Gobierno Nacional hacia las provincias”.

En el caso de la provincia patagónica, la decisión del Gobierno Nacional de no girar los fondos correspondientes compromete, aproximadamente, el 8 por ciento del salario de los 23 mil docentes rionegrinos.

Así las cosas, la provincia de Buenos Aires expresó que el Gobierno Nacional “debe honrar sus compromisos y transferir los fondos de forma inmediata, a fin de dar cumplimiento a las Leyes N° 26.075 y Nº 25.053”.

Por Andres Miquel