Francos anticipó que Milei vetará cualquier intento de coparticipar el Impuesto País

El ministro del Interior, Guillermo Francos, a cargo de negociar con los gobernadores insistió en que el Gobierno no coparticipará el Impuesto País y anticipó que el presidente Javier Milei vetará cualquier intento de avanzar con el reparto del tributo entre las provincias.

“El Gobierno no acepta coparticipar el Impuesto PAIS, es un impuesto transitorio que termina cuando termina el cepo, y lo que no se puede hacer es generar una carga para el Estado sobre un impuesto que tiende a desaparecer y que después genere, como una especie de obligación a la nación, tener que suplantar esos ingresos que puedan tener las provincias con otros impuestos”, desarrolló en una entrevista a Radio Rivadavia.

En la misma línea, el funcionario aseguró que “la transitoriedad del impuesto hace que no sea factible coparticiparlo”, y afirmó que si se establece el gravamen, el jefe de Estado “tiene la facultad de vetarlo” debido a que “ha sido claro en la decisión de que no coparticiparlo”.

Francos aseguró que en el marco del encuentro que mantuvo con gobernadores en el CFI se dieron “una serie de malentendidos en este proceso de negociaciones”, producto de que la Nación tenía las cuentas “estalladas” mientras que las provincias están en una situación de estrés de sus cuentas por la quita de los fondos coparticipables.

“Tanto el Estado Nacional, que está haciendo un fuerte ajuste en todos los sectores, como también los provinciales que también lo hacen y lo deben hacer, es necesario para llevar a la Argentina a una situación de déficit cero”, puntualizó.

Se trata de impuesto creado en 2020, bajo el gobierno Alberto Fernández y que, en sus inicios, tuvo un alcance limitado a la compra de dólares o consumos en esa moneada, y configuró uno de los tributos estables con alcance cada vez mayor.

El funcionario del Gabinete de Milei pidió la aprobación de la Ley Ómnibus para poder avanzar con la negociación del paquete general fiscal: “Sino nos abocamos a demasiados temas y no solucionamos ninguno”. “Pretendemos avanzar en esta ley, y después sentarnos a conversar sobre el tema fiscal. No quiere decir que en la discusión de esta ley no haya temas en debate”, se sinceró.

Por último, celebró la media sanción de la megaley en Diputados y reveló que trabaja para avanzar en la Cámara de Senadores. “Esperamos conseguir el mismo apoyo que se obtuvo para instalar las autoridades del Senado. Suponemos que también vamos a tener apoyos para esta ley”, concluyó.