Privatizaciones, Fondo de Garantía y endeudamiento: los puntos económicos en disputa

La votación en general de la Ley de Bases, por ahora, resulta un triunfo simbólico para el gobierno.Para eso tuvo que resignar alrededor de la mitad de los artículos que había presentado originalmente.

En el camino quedó el artículo que buscaba que el Congreso ratificara el DNU 70/23 que, ente otros puntos, disponía de una profunda reforma laboral y, fundamental, todo un capítulo que, a través de más de 80 artículos, establecía una profunda reforma fiscal. Allí quedaron de lado la suba de retenciones a varios sectores y la derogación de la fórmula previsional.

El corazón de la ley en lo que hace a su impacto económico quedó en suspenso ante nuevas iniciativas legislativas que, adelantó el vocero Manuel Adorni, irá tomando el gobierno de manera parcial.

Con todo, quedaron de pie varios artículos que modifican el funcionamiento de la economía y que serán tratados en forma particular a partir del martes. Economistas que asesoran diputadas de la oposición o que ejercen directamente como tales destacaron que, entre otros, hay tres puntos que resultan centrales y que se llevarán gran parte del debate que se realizará en el recinto esta semana. En primer lugar, la propuesta de privatización de empresas públicas que, originalmente, contaba con 41 compañías y que, a la postre, nadie puede asegurar cuántas quedaron en el Anexo que se votó.

En segundo lugar, la potestad del gobierno para endeudarse y reestructurar deudas sin el aval del Congreso y, por último, el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad cuya liquidación había sido retirada pero a último momento el gobierno incorporó con modificaciones.

Otro punto cuya inclusión no quedó clara si se dará en el marco de la ley o por fuera de ella es la coparticipación del impuesto PAIS que el artículo 179 negaba explícitamente y que se ha transformado en un punto clave del debate con los gobernadores y el FMI (ver pág. 6).

La diputada de Unión por la Patria y economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Julia Strada, señaló a Tiempo que «hay tres puntos que son fundamentales. El más grave son las privatizaciones porque son irreversibles. YPF muestra que después se judicializan y terminás debiendo más guita. Son graves también las privatizaciones parciales como la de ARSAT, el Nación o Nucleoeléctrica en nombre de una búsqueda de eficiencia transitoria. Estenssoro dijo lo mismo con YPF y, como reconoció su hija, ya la tenía vendida toda a Repsol».

La diputada explicó que en este punto hay dos aristas «la de los interesados en participar del negocio para sacar rentabilidad o aprovechar las estructuras y la de hacer caja: durante el menemismo hubo solo tres años de fuga negativa y fueron por la venta de empresas».

Desde el equipo de asesores económicos de la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá coincidieron en que el punto de las privatizaciones resulta clave y agregaron que «enumeraron los artículos que sacaban pero no las modificaciones de los que quedan entonces no sabemos qué empresas van a quedar para privatizar y cuáles no». A la vez, puntualizó Del Plá, que el segundo punto clave es el del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: «finalmente el FGS no pasaría al Tesoro, pero quedaron dos cosas muy graves. La primera es que la deuda del FGS se netearía. Eso significa que le van a robar U$S 37.500 millones a los jubilados. Acá hay que remarcar la responsabilidad de la política de desendeudamiento del kirchnerismo. La razón por la cual la Anses tiene tantos títulos es porque, en su momento, le metieron papelitos para llevarse los dólares y pagarles a los acreedores». Pero, además, puntualizaron, «antes de votar volvieron a meter a último momento un artículo que habilita la venta de acciones de las empresas y posiciones que tiene el FGS sobre Techint, Clarín y distintas empresas como el Banco Macro que las podrán liquidar».

Strada coincidió en que «habíamos logrado que retrocedan en la venta explícita de los activos pero ahora encontraron una tangente que es eliminando toda la regulación de la creación del FGS. Pueden hacer lo que quieren con los fondos. Ayer se votó la consolidación de los títulos públicos y, por lo tanto, el FGS se redujo en un 85%».

Por último, Strada remarcó el capítulo del endeudamiento: «son dos cosas, eliminan el artículo 1 de la ley 27.612 que ratifica que cada deuda en moneda extranjera tiene que pasar por el Congreso y eliminan un artículo de la ley financiera para hacer reestructuraciones de deuda que exigía al ejecutivo negociar con mejor monto o tasa o plazo, exigiendo dos de tres. Eso implica una quita. Lo cambian por un artículo que dice ‘bajo las condiciones imperantes del mercado’. No hay pauta».

Del Plá agregó que «tenemos el impuesto PAIS que el martes habían sacado los dos artículos y ayer los omitieron antes de votar. Van a coparticiparlo y de esa manera comprar a los gobernadores. No vamos a votar ningún artículo».

En el mismo sentido Strada señaló que «la estrategia de nuestro espacio político es que se caigan todos esos artículos. Nos faltan 18 votos».