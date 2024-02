La disyuntiva del impuesto PAIS: ganarse el apoyo de las provincias o cumplir con el FMI

El impuesto PAIS ganó protagonismo en los últimos meses por su aplicación generalizada en las importaciones de bienes y servicios. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), «la recaudación del tributo en enero trepó 25,4% en términos reales respecto al mes de diciembre y se ubica en un máximo real». La proyección es que el PAIS recaude unos ocho billones de pesos a lo largo de 2024.

El esquema que estudian los gobernadores es que el 70% de lo cobrado siga destinado a la Anses, pero que la fracción destinada a la construcción de viviendas populares baje al 9%. De esa manera, las provincias podrían repartirse el 21%, lo que implicaría unos U$S 2000 millones de dólares por año.

La importancia para las administraciones provinciales es enorme. Como referencia, Buenos Aires (que percibe el 22% del dinero que se coparticipa) podría recibir unos U$S 450 millones anuales. La cifra triplica el tope de endeudamiento de U$S 150 millones que Axel Kicillof pidió a la Legislatura para garantizar la obra pública en el corriente año

Por: Marcelo Di Bari