Reproches, sospechas y privatizaciones: las razones del Gobierno para pedir la hora y frenar la votación

El texto de definitivo de la Ley Ómnibus fue el gran ausente del primer round de Javier Milei en el Congreso. A pesar de las promesas oficialistas, nunca apareció el dictamen que iba a someterse a votación y desató todo tipo de especulaciones. Los aliados terminaron salvando al Gobierno al poner en pausa la sesión hasta hoy. La discusión por las privatizaciones sigue sin convencer a los opositores amigables.

La decisión del cuarto intermedio, inusual y extenso, terminó con un duro cruce entre Germán Martínez y Miguel Ángel Pichetto. El jefe del bloque kirchnerista le reprochó al titular de Hacemos incumplir su palabra, pero el malestar de toda la bancada se concentró en Menem. El titular de la Cámara, sin mediar, buscó votar y enrostrarle al panperonismo la mayoría tejida entre el oficialismo los aliados. La movida no disipó las sospechas sobre la necesidad de ganar tiempo para seguir sumando cambios a un dictamen en constante metamorfosis. La versión firme data de la madrugada del miércoles y desde entonces fueron sumándose cambios que sólo han sido formalizados desde el arranque de la sesión, cuando el secretario parlamentario Tomás Figueroa leyó la resignación del capítulo fiscal y el resto de las modificaciones.

Sobre ese manuscrito en metamorfosis radican las sospechas y acusaciones del panperonismo y la izquierda. En el oficialismo niegan esos argumentos, se amparan en la versión que fue entregada en las bancas, pero en UxP niegan esa explicación. Sin embargo, detrás de ese cruce continúa la negociación y el cuarto intermedio le permitirá al radicalismo ordenar su debate interno sobre los puntos pendientes, aunque el foco está concentrado en el capítulo de privatizaciones, donde la presión es mayor porque el bloque HCF también exige cambios drásticos en ese punto.

Cuando comenzó el cuarto intermedio, mientras salían del recinto, dos participantes de esa mesa de negociación confirmaron a Tiempo el alcance del intercambio. En HCF confiaron que la expectativa está puesta en dividir todo el artículo y sumar garantías para ampliar el control parlamentario entre el proceso que comienza cuando sean declaradas sujetas a privatización y continúa con el pliego de condiciones. En ese punto pretenden sumar una fórmula que contenga a los críticos.

«Están redactando un texto que convenza a todos, pero que le impida al oficialismo victimizarse y decir que no le dieron herramientas y después quieran quemar el Congreso. Se evalúa que las privatizaciones de cada empresa tengan que pasar unas cuantas veces por el Congreso. Se busca que el pliego sea público para la prensa y para el Congreso antes de que se concrete», aseguró la fuente. Una de las principales espadas del PRO confirmó que están obligados a abrir ese punto para evitar que se caiga y también para evitarle divisiones «innecesarias» a HCF y a la UCR.

Las discusiones sobre este punto no sólo son patrimonio de los opositores que negocian con el oficialismo. En LLA también hay discrepancias. Carolina Píparo, que integra el bloque Buenos Aires Libre confirmó en el recinto que apoyará el proyecto en la votación general, pero tendrá diferencias cuando se analice cada artículo. «Lamento que algunos hayan tomado a mal mis críticas públicas a este proyecto. Siempre fueron constructivas y con el fin de defender el rol del Congreso y sus facultades, como por ejemplo no convalidar la reestructuración de deuda a sola firma de ministros, no apoyar que queden en manos privadas algunas empresas del estado como el Banco Nación, no convalidar la venta de acciones del FGS, no aumentar impuestos o marcar la urgencia sobre generar una nueva fórmula jubilatoria», anticipó. El bloque que lidera Píparo tiene dos bancas y anticipa que tampoco hay certezas en el poroteo que maneja el oficialismo.

El paquete de privatizaciones encabeza los reclamos. Este miércoles el oficialismo, en boca del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, habría aceptado sacar el capítulo de cultura y sumar cambios en materia ambiental, como evitar la derogación de la Ley de Glaciares. A eso se suma un intercambio en el tramo penal, donde no habría concesiones en materia de legítima defensa, y también otro vinculado a biocombustibles, donde los legisladores del cordobesismo siguen enfocados para aportar sus votos, aunque deberán articularse con los demás socios de HCF. Entre el cuarto intermedio que comenzó esta noche y la reanudación de la sesión a partir del mediodía continuarán los diálogos. La línea de tiempo es larga, el debate podría extenderse hasta el sábado. En esta primera jornada no llegó ni la votación general. Se concretará este jueves como preludio del análisis de cada artículo. Son 386 y, si hay otro cuarto intermedio, el debate podría seguir el viernes o extenderse hasta el sábado, una opción que el oficialismo no descarta.

Por: Claudio Mardones