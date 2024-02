Dólares en el exterior: en el primer mes de Gobierno, se repatriaron u$s330 millones

Operaciones del sector financiero

En cuanto al sector financiero, en diciembre pasado las operaciones de la cuenta financiera cambiaria resultaron deficitarias en u$s 1.555 millones, debido fundamentalmente al aumento de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC) por u$s 1.484 millones y por los egresos netos por préstamos financieros por u$s 71 millones. Según los datos del BCRA, las entidades cerraron así el año pasado con un stock de PGC de u$s 7.312 millones, lo que significó un aumento del 26% respecto del cierre de noviembre. ¿Cómo se explica?: por el aumento en la tenencia de billetes por u$s 1.407 millones de dólares (vinculado con el crecimiento de los argendólares y el efecto impuesto a los bienes personales) y de divisas por u$s 83 millones de dólares.

La tenencia de billetes en moneda extranjera totalizó así u$s 6.070 millones al cierre del último mes del 2023, stock que representó el 83% del total de la PGC y que es conservado por las entidades para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios.

Por su parte, el conjunto de entidades cerró diciembre con una posición vendida a término en moneda extranjera por u$s 72 millones, reduciendo su posición vendida respecto al cierre del mes previo en unos u$s 187 millones. Durante diciembre, las entidades compraron u$s 104 millones en mercados institucionalizados y otros u$s 82 millones directamente a clientes “forwards”.

Los números del BCRA muestran que las entidades de capitales extranjeros cerraron diciembre con una posición vendida neta de u$s 22 millones, disminuyendo su posición vendida respecto del mes anterior en u$s 97 millones, mientras que las entidades nacionales compraron u$s 89 millones y disminuyeron su posición vendida neta del mes previo hasta los u$s 50 millones.

Por Jorge Herrera