«Bullrich montó una provocación para que no trascienda el debate en el Congreso» La diputada nacional por el Frente de Izquierda cuestionó la orden de represión que se dio en las protestas de este miércoles y advirtió que el objetivo final estuvo en distraer la atención de una normativa absolutamente perjudicial para los argentinos.

La diputada nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuestionó este jueves por AM750 la represión que ordenó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la Plaza de los dos Congresos, mientras la Cámara baja debatía la ley ómnibus. “Afuera Bullrich montó una provocación para que nada de lo que pasara adentro, los provocadores que habían llevado, trascendiera”, aseguró.

Bregman dijo que Bullrich “montó una provocación afuera intentando que sea una discusión represiva y no sobre las consecuencias terribles que esta ley tiene sobre la población”. “Porque acá no hay un problema de algún diputado, sino de que cada una de estas cosas las hacen para que no denunciemos que es una ley muy perjudicial”, aseguró sobre la normativa que cambia más de 300 leyes.

“Si le damos facultades delegadas a Milei ya no va a ser un gatito mismo, nada más; va a ser un mono con navaja”, señaló. Para Bregman, la provocación de las fuerzas de seguridad no fueron las únicas que tuvieron lugar este miércoles. Dijo que también “había provocadores dentro del Congreso”.

“Primero, cuando estaba hablando, denunciando el procedimiento nulo de una ley manchada con acusaciones de valijas y valijeros, de coimas, que las hizo Javier Milei, un señor, desde los palcos, empezó a agredirme”, afirmó. “Al rato, me enteré de que Leonardo Sosa, este personaje de Revolución Federal, estaba en el Congreso. Supuestamente, la diputada Lemoine lo había dejado entrar. Espero que hoy me entere quién fue”, continuó.

Y aclaró: “Ese personaje nos agredió hace unos meses en la puerta del Congreso cuando estábamos ingresando. Lo hicieron de una forma muy violenta. Yo noté que no era de la gente habitual. Había algo más detrás. Estábamos hablando de Revolución Federal. Eso pasaba adentro”.