Para Massot, al Gobierno no le importa la ley Ómnibus, sino «la construcción de un enemigo» El diputado de Hacemos Coalición Federal apuntó fuertemente contra la Casa Rosada

El diputado nacional por Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot aseguró que el Gobierno no le interesa la ley de Bases, sino la construcción de “un enemigo”.

Las declaraciones de Massot se dan luego de las controversia surgida a última hora del lunes entre el Gobierno y gobernadores y bloques dialoguistas sobre el Impuesto País.

Para el sector que acompañaría al Ejecutivo con los votos en la tratamiento de la ley de Bases, el ministro del Interior, Guillermo Francos, habría dado luz verde a que se coparticipe el Impuesto País.

Horas más tardes de ese encuentro, que se desarrolló en CFI, la Oficina del Presidente publicó un duro comunicado desmintiendo tal acción.

En este contexto, Massot fue consultado en diálogo radial al respecto: “¿Vos querés basurear a los diputados y a los senadores? Bueno, pero hay 24 gobernadores que fueron electos antes, entonces se tienen que sentar y arreglar el equilibrio fiscal de todos y consensuar leyes”.

“Esto es una República, uno no gobierna por decreto ni a discreción”, lanzó Massot en referencia a Francos e hizo hincapié en la “desautorización” que -en su criterio- habría sufrido el titular de la cartera por parte del presidente Javier Milei.

“No puedo no pensar que el Gobierno no tiene ningún interés en esta ley, lo único que quiere es construir un enemigo», agregó.