El vaciamiento del Conicet ya está en marcha: despidos, presupuesto congelado y suspensión de nuevas becas

Lo que se alertó en la campaña electoral está empezando a suceder. El principal organismo de ciencia del país, y uno de los 40 más prestigiosos del mundo, ya está viviendo un proceso de vaciamiento. El Directorio del Conicet anunció en las últimas horas que «decidió postergar las decisiones sobre las convocatorias a Becas y Promociones considerando el contexto de cambio de gobierno, hasta contar con una nueva designación para su Presidencia».

El viernes 12 de enero debía publicarse el resultado de los concursos que otorgaban 1300 becas doctorales y 300 de finalización de doctorado de la convocatoria del año pasado. Pero no sucedió. El lunes, a través de un comunicado, desde el Conicet relataron que en la reunión del 21/12/2023, el Directorio tomó la decisión de dar continuidad al cronograma institucional pero «para entonces el nuevo Presidente del CONICET aún no estaba designado y fue invitado a participar de la misma. Con posterioridad a dicha reunión se emitieron normas administrativas del Ejecutivo Nacional que afectan las decisiones anteriores del Directorio».

Daniel Salamone, nuevo director del Conicet puesto por Milei. Foto: Télam

«Tras su reunión extraordinaria del día 16/01/2024, el Directorio informa que ha tomado en consideración el Decreto Nro. 88/2023 y la Decisión Administrativa 5/2024, que indican que según lo normado por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera Nro. 24.156, no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional. Dichas normas establecen que regirá el Presupuesto vigente del año 2023, con las adecuaciones que oportunamente deberá hacer el Poder Ejecutivo Nacional», acotaron.

Y concluyeron: «Considerando esta situación, el Directorio define posponer la publicación de los resultados de la convocatoria a Becas y Promociones CICyT hasta tanto se configure el presupuesto definitivo, y encomienda al Presidente del CONICET arbitrar los medios para realizar las gestiones que permitan obtener las adecuaciones necesarias al presupuesto. Esta decisión será revisada por el Directorio en su próxima reunión y/o en función de los avances que informe la Presidencia al respecto.

Números, ciencia y desmantelamiento

La primera daga de la gestión de Javier Milei a la ciencia fue el congelamiento del presupuesto 2023 en todos los estamentos estatales, lo que afecta el funcionamiento de institutos y universidades. Y de los propios investigadores, que no tendrán aumento.

Como alertó Alberto Kornblihtt, biólogo molecular, docente, doctor en Ciencias Químicas de la UBA, uno de los investigadores más importantes de la Argentina y director del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias del Conicet-UBA: «el desfinanciamiento del sistema de Ciencia y Tecnología es equivalente a dejarlo morir; con la única afirmación de que se repetirá el presupuesto 2023, el CONICET no podrá pagar salarios ni becas más allá de junio». Y acotó: «en ningún país del mundo la investigación básica de riesgo es financiada por el sector privado».

A esto se suma la devaluación anunciada en la primera semana de gobierno por el ministro de Economía, Luis Caputo, que impacta de lleno en los trabajos científicos que demandan insumos importados.

En los últimos días llegaron los primeros despidos. Hasta el momento son 50 y afectan el funcionamiento administrativo de los centros, como advirtieron en las últimas horas desde el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires de la UBA.

«Ayer llegaron notificaciones de despidos en Conicet. Se trata de trabajadores que llevan adelante tareas de funcionamiento y de administración del organismo. El Conicet tiene una planta funcional inferior a los requerimientos de un organismo tan grande, por lo que esta decisión en realidad forma parte de un golpe generalizado al trabajo estatal que está llevando adelante el gobierno de Milei y es un ataque frontal a la producción de ciencia y tecnología», denuncia Nuria Giniger, secretaria general de ATE CONICET Capital Federal. Este miércoles a las 11 harán un ruidazo en el Polo Científico.

Foto: Conicet ATE Capital

Nuria resalta que el concurso de becas 2023 y de las promociones de investigadores son los ascensos. Su suspensión «implica discontinuar explícitamente el funcionamiento de Conicet y pretende dar de baja además una política central para el desarrollo de la ciencia y la tecnología que es la formación de doctores y doctoras a través de las becas, es decir, frenar la formación de investigadores en nuestro país. Este es un ataque al sistema científico y tecnológico público. Es muy seria la situación, durante el macrismo no pudieron destruir el Conicet que ya lo habían intentado y esta vez estamos convencidas que tampoco lo van a lograr, que hay un gran consenso no solo en la comunidad de Conicet y en la comunidad científica en general sino en nuestra sociedad de la importancia de la ciencia y la tecnología y la reivindicación de los científicos y científicas como trabajadores públicos de nuestro país».

Reconocimiento mundial y advertencias

El Conicet se encuentra entre las instituciones científicas más respetadas del mundo. Por ejemplo, en el área de Ciencias Biológicas y Agricultura (2023) figura en la posición 13 en todo el mundo; en Antropología está 17°. En septiembre del año pasado fue elegida como la principal institución científica de Latinoamérica. Se trata del ranking más reconocido del sector, elaborado por Scimago Institutions. Priorizó tanto los desarrollos como la cantidad de producción de sus investigadores.

Los repudios de investigadores de todos los sectores no tardaron en llegar, sobre todo a través de las redes. Martin Stortz, que realiza un posdoctorado en el Instituto Nacional del Cáncer en EE UU, comentó: «Sin sueldos dignos ni financiamiento no hay investigadores científicos. Sin investigadores no hay formación de RRHH, no hay licenciados y doctores en ciencia y tecnología. La ecuación es simple. Vienen a destruir completamente la ciencia argentina».

«Uno de los absurdos de la cancelación de las becas doctorales del Conicet es que implica en la práctica la desaparición del máximo título en nuestro país. Solo podrán acceder quienes puedan mantenerse por su cuenta o tengan beca de otro organismo (prácticamente inexistentes)». Quien lo explicó fue Pablo Etchemendy, investigador, docente y Doctor en Física (UNTREF/UBA).

«Esto es grave por varias cosas. Muchas empresas buscan perfiles con un doctorado hecho. Podés doctorarte estudiando la vida de las abejas y luego desarrollar modelos de lenguaje en una tecnológica: esas empresas valoran la experiencia doctoral más allá del tema de investigación. Gran parte de los egresados universitarios buscará esa formación afuera. Quizás no vuelvan más. Como consecuencia, habrá menos recursos universitarios (de grado, no solo doctorados) disponibles para las actividades económicas que mayor formación requieren. Que son justamente las que permiten conseguir divisas y aumentan el valor agregado de nuestra producción ya sea interna o externamente».

Aumentos y caída

Mariano Barrera, Investigador del Conicet, Área de Economía y Tecnología de la FLACSO, Centro CIFRA/CTA, contó que luego de la caída del 37% de los ingresos de las becas doctorales durante el macrismo, entre diciembre 2019 y noviembre 2023 aumentaron 61%: «Permitió que en noviembre las becas lleguen al nivel de diciembre de 2015». Resaltó que esta mejora de los ingresos en la gestión de Fernández, en gran medida fue por las jerarquizaciones otorgadas: «Actualmente el 69% del sueldo está explicado por la jerarquización y el básico apenas el 8%. Esta flexibilización salarial no es inocua en los ingresos».

Ahora, de no mediar aumentos como sostiene el nuevo gobierno y tomando la inflación proyectada, «en mayo el ingreso caería 52%».

Y advirtió que «la caída derivada del congelamiento propuesto por el gobierno nacional llevaría a que el ingreso de febrero sea equivalente al de la salida de la crisis de 2001 y en mayo el peor de la serie».

Por: Gustavo Sarmiento