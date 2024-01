«No hay un solo artículo a favor de la educación»

El Director General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, con rango de ministro y ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, avizoró “un año cargado de conflictos», debido a las políticas de recortes que anuncia el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

“Venimos de cuatro años consecutivos de que las clases empiecen el primero de marzo, con un gran esfuerzo de la administración provincial, por eso me resulta muy triste ver esto”, dijo en una entrevista con el programa «Rompiendo moldes», que conduce Juan Carlos Molina en Radio 10.

Ante la pregunta sobre si imaginaba alguna demora en ese sentido, respondió que prefiere no anticiparse, pero que su cartera está «trabajando para que no ocurra». Sin embargo, advirtió, «la gente tiene que saber que todos los salarios docentes tienen un componente nacional, y si ese aporte no está, va a ser difícil”.

En ese contexto, el entrevistador comentó que los medios masivos «intentarán responsabilizar de ese escenario al gobernador Kicillof y blindar la figura de Milei», a lo que Sileoni respondió que a partir de esa situación «va a hacer falta una tarea enorme, muy importante, de la militancia: contar, explicar, charlar».

A la vez, Sileoni afirmó que “los salarios ya están retrasados respecto de la inflación y todo indica que van a seguir perdiendo”. “Curiosamente los que nos empujan a esta situación son los mismos que durante los años de pandemia nos presionaban con el lema abran las escuelas”.

“En estos cuatro años, a pesar de la pandemia durante los dos primeros, logramos construir 206 escuelas. De ese total, 60 tienen financiamiento nacional. Eso es parte de lo que puede perderse, lo mismo que la jornada escolar extendida”, explicó.

El número de escuelas fue una de las obsesiones del gobernador a lo largo de la campaña electoral del último año. Comparado con las 65 de María Eugenia Vidal, construidas entre 2016 y 2019, las triplicó.

Respecto de la ley ómnibus que se trata actualmente en diputados, Sileoni sostuvo que “no hay un solo artículo que favorezca a la educación”. También se refirió a la modalidad de educación a distancia, denominada homeschooling, que promueve el oficialismo, aún para estudiantes del ciclo primario.

“La escuela, además de enseñar cumple una función socializadora esencial. Aún suponiendo que todas las familias tuvieran los recursos tecnológicos y las condiciones para aplicarlo, cosa que no es así. Esa modalidad puede funcionar a partir de los dieciocho años, no de los ocho”.

Agregó al respecto que “la escuela detecta tempranamente si un chico está triste o deprimido, si le aparece alguna marca o moretón”, funciones preventivas y de alerta que se perderían si los chicos permanecieran en sus casas.

Para Sileoni, “están obsesionados con cosas que no mueven la aguja, como cobrarle la universidad a los extranjeros, como si tuvieras clases especiales para extranjeros». «La realidad es que no funciona así, tenés comisiones de 40 o 50 estudiantes y entre ellos hay algún extranjero, no representan un esfuerzo presupuestario adicional”, aseguró el Director General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires.