YPF y Petronas avanzan con su megaproyecto para hacer una planta de GNL en Bahía Blanca Ejecutivos de ambas empresas visitaron a Nicolás Posse y Luis Caputo en la Casa de Gobierno. Los malayos ratificaron su intención de invertir u$s 180 millones en los trabajos de ingeniería del proyecto. El emprendimiento prevé desembolsos totales de u$s 50.000 millones hasta 2031

YPF y Petronas avanzan con su proyecto de montar una planta de gas natural licuado (GNL) en la Argentina. Ejecutivos de la energética malaya expresaron su interés en invertir u$s 180 millones para la ingeniería del emprendimiento.

Así se lo manifestaron los propios asiáticos, quienes junto al presidente de YPF, Horacio Marín, y el vicepresidente ejecutivo de Gas & Energía de la empresa, Santiago Martínez Tanoira, visitaron este jueves al Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada.

YPF y Petrobras firmaron su acuerdo para este ambicioso proyecto en agosto de 2022. Una vez materializada, la planta, que estará en Bahía Blanca, permitirá duplicar la producción gasífera actual de la Argentina. El proyecto implica un total de u$s 20.000 millones de inversiones hasta 2031, más u$s 20.000 millones para pozos nuevos en Vaca Muerta y u$s 10.000 millones en infraestructura.

Una vez terminado, generaría unos u$s 16.000 millones anuales de facturación en exportaciones de gas.

El plan implica que, luego de un año de trabajos de ingeniería, se hagan las licitaciones correspondientes para el proyecto, que se realizará en diferentes fases.

La primera prevé la llegada de un barco, ya construido, que permitiría comenzar a exportar en el orden de los 6 millones de metros cúbicos diarios (mm3/d) a partir de 2027, mientras se avanza con las fases siguientes.

Por parte de Petronas, participaron del encuentro en la Casa Rosada el director de operaciones (COO) y vicepresidente ejecutivo del área de gas de la empresa, Adnan Zainal Abidin; el vicepresidente senior de activos de GNL, Abang Yusuf Abang Puteh; el vicepresidente de activos internacionales de upstream, Mark Fitzgerald; y el CEO de la empresa en la Argentina, Nazri Idzlan Malek.