Ley ómnibus: Francos reconoció la falta de votos para la reforma electoral

Guillermo Francos expresó su rechazo sobre las PASO

«Hacemos una reforma para trasladarle a los partidos las tareas de financiar sus campañas y elegir a sus candidatos. Las PASO sirvieron en algún momento para generar mayor participación y solucionar el tema de la elección de postulantes, pero con el tiempo, terminaron convirtiéndose en un sistema anodino que no sirve para elegir candidatos«, fundamentó el titular de la cartera de Interior las reformas con respecto a las PASO.

Y en ese sentido, apuntó que las primarias «no han sido de utilidad y que en muchos casos han implicado un costo para el Estado enorme que no tiene una justificación en sus resultados» y recordó que en 2023 se pasó de «tres a seis elecciones según el distrito». «Pretendemos simplificar el calendario electoral«, completó Francos.

Francos señaló además que en el proceso electoral que se desarrolló durante 2023, se «gastaron 11 mil millones de pesos» para realizar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y costear aportes de campaña y la impresión de las boletas.

El ministro recordó que en los comicios realizados el pasado 13 de agosto, «compitieron 15 agrupaciones políticas, y 10 no pasaron el piso previsto por la ley», lo que implicó «un gasto para asegurar un 33 por ciento» de participación electoral. «Creemos que la vida de los partidos se va a fortalecer si cada uno de ellos genera su propia interna. Hay que discutir cuál es el sentido que tiene para la política y tener la cantidad de candidatos de partidos que debemos tener», afirmó Francos.

Precisó que en Argentina «hay vigentes 791 partidos políticos con capacidad de intervenir en elecciones nacionales, una cantidad que «genera un gasto enorme y una deformación de la política». «Todos sabemos cómo operan los partidos. Con esta lógica se hizo un mercadeo de la política que no tiene ninguna lógica«, subrayó.

Al exponer, el ministro destacó que el Congreso tiene «una enorme vigencia en el sistema democrático porque es un activo de los argentinos y en particular de la política, pero alertó que los argentinos «sienten que la clase dirigente no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha respondido las expectativas que el pueblo tenía». «Por eso, se nos ocurre plantear algunas modificaciones en el sistema político, que pueden ayudar a generar un proceso de cambio en la vinculación de la política con el pueblo», aseveró.

Diputados rechazaron la reforma política de Milei

El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo De Loredo, rechazó la reforma política que plantea al Gobierno del presidente Javier Milei y cuestionó la quita del límite del financiamiento privado a las campañas políticas. «Gracias por reconocer que el proyecto no tienen ningún tipo de consenso», le respondió el cordobés al ministro del Interior, Guillermo Francos, quien había dicho con ironía que veía un gran apoyo al proyecto.

A la vez, De Loredo criticó la quita del tope al límite de aportes que pueden hacer los privados a las campañas políticas. «No entiendo quién escribe que le van a sacar el límite al financiamiento privado», recalcó el titular de la bancada radical.

Por su parte, la diputada nacional Margarita Stolbizer consideró que en la reforma «es incomprensible el cambio a un sistema de uninominalidad«. «Tiene un impacto peligroso en nuestro sistema de representación proporcional, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes», señaló la legisladora bonaerense.

Al participar del plenario de comisiones que trata la mega norma, Stolbizer sostuvo que la uninominalidad «puede terminar otorgándole más bancas a un partido que no gana la elección y puede dejar sin representación a un partido que saque el 20 por ciento de los votos».

«También elimina de la competencia a los partidos más chicos«, subrayó la diputada del GEN, que destacó además «la nulidad de trascendencia o relevancia en la vida de la gente» que tiene este proyecto para ser discutido en extraordinarias.

La diputada del PRO Silvia Lospennatto, también la cuestionó al sostener que «tiene problemas constitucionales serios» y «atrasa 30 años». La legisladora apuntó contra la uninominalidad del sistema que propone el oficialismo y sostuvo que «tiene una mirada que parece bastante antifederal» y es «peligrosa porque se pierde diversidad».

«Es una discusión para dar a partir de marzo», señaló la diputada del PRO y remarcó que la reforma viola la Constitución y «retrocede 30 años en cumplir la manda del artículo 37 de la Constitución, que dice que la igualdad real de oportunidades para cargos partidarios se garantizará por acciones positivas».