«No tenemos tiempo, si nos ponemos a discutir una ley un año, no entra un peso más a la Argentina»

El ministro del Interior, Guillermo Francos, destacó la importancia de discutir con celeridad las leyes que propuso el Gobierno para realizar reformas en la Argentina, porque, si se demora, consideró que “no entra un peso más” al país.

“No tenemos tiempo. Si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo el año, no entra un peso más a la Argentina, no invierte nadie, y tenemos necesidad de inversiones, de ingreso de divisas al país. Si no, se para todo (…) No podemos esperar cuatro años, Argentina no tiene ese tiempo”, dijo el funcionario en Radio Mitre.

«No es que tengamos muchas oportunidades de cambio. Esta es la oportunidad de cambio de Argentina. Déjenlo gobernar al presidente Milei, que ha ganado legítimamente una elección, y todavía no cumplió un mes en el Gobierno y ya tiene decretado un paro y algunos quieren demorarle la ley», apuntó.

«La dirigencia argentina no comprende la gravedad de la situación que tenemos», advirtió Francos.

«El Presidente propuso una serie de medidas iniciales orientadas a generar libertad económica, que después se complementaron con el DNU y con la ley, que inmediatamente generaron una reacción en todos los mercados. Eso es una reacción positiva hacia el futuro«, expresó.

En ese marco, ejemplificó: «Cuando se empieza a dudar si van a salir el DNU o si va a salir la ley o si se va a tratar tarde o si la Justicia interviene o si se dan los recursos de amparo… ¿Qué pasó jueves y viernes? Pasó todo lo contrario. Bajaron los bonos argentinos en el mundo, subió el riesgo país. Hay que ser conscientes de las señales que tenemos que dar al mundo».