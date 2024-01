Boca: 11 jugadores terminan sus contratos en 2024, ¿quiénes son? De no extender sus vínculos antes de junio, este grupo de futbolistas podrá marcharse en condición de libre a cualquier club.

Los dirigentes de Boca continúan diagramando, junto al entrenador Diego Martínez, el equipo para lo que será este 2024, año en el que a 11 jugadores se les vencerá el contrato y, en junio, podrían firmar contrato con otros clubes para arribar en 2025 en caso de que no arreglen con el “Xeneize”.

El Consejo del Fútbol de Boca trabaja codo a codo con el flamante director técnico en el armado del equipo para lo que será este 2024, que tendrá por delante la Copa de la Liga, la Liga Profesional de Fútbol, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Desde la dirigencia del “Xeneize” saben que hay 11 jugadores a los cuales se les vence el contrato y, en caso de no renovarlos antes de junio, estos podrán negociar sus llegadas en 2025 a otros clubes sin dejarle dinero a Boca.

El único caso distinto es el de Ezequiel Bullaude, quien está a préstamo hasta junio, sin opción de compra, por parte del Feyenoord de los Países Bajos. En caso de que el club de la Ribera quiera sus servicios nuevamente, deberá volver a negociar con los neerlandeses.

Más allá de la situación del ex Godoy Cruz de Mendoza, los otros diez casos son de jugadores que, en su gran mayoría, tuvieron continuidad y hasta llegaron a ser titulares indiscutidos en el 2023 de Boca con Hugo Ibarra y Jorge Almirón como directores técnicos.

En el arco, tanto a Sergio “Chiquito” Romero como a Javier García se les vencen sus vínculos en diciembre. Al menos con el ex arquero de la Selección argentina y figura indiscutida de Boca en la Copa Libertadores pasada, desde el “Xeneize” buscarán extender el contrato del ex Manchester United.

A los defensores Jorge Nicolás Figal y Nicolás Valentini, que es seguido de cerca por la Lazio de Italia, también se les termina el contrato en diciembre y son dos jugadores que fueron titulares de Boca durante el 2023.

Los laterales Marcelo Weigandt y el peruano Luis Advíncula, goleador del “Xeneize” en la edición del año pasado de la Copa Libertadores, son otros de los que pueden quedar libres a fin de 2024.

En el mediocampo, además de Valentín Barco que no renovará y se irá al Brighton and Hove Albion inglés mediante la cláusula de salida de 10 millones de dólares, está uno de los capitanes Guillermo Pol Fernández que también deberá negociar su continuidad o no en Boca.

Los atacantes que podrían quedar en libertad de acción en diciembre son Darío Benedetto, resistido por los hinchas en su vuelta a Boca, y el uruguayo Edinson Cavani que llegó como una estrella a mitad del 2023 y aún no ha podido demostrar toda su jerarquía y calidad con la que brilló en los gigantes del fútbol europeo.

Por: AGUSTÍN PIÑAN