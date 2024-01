Tras la última devaluación, el salario privado formal se derrumbó 41% en dólares Un estudio del Ieral, de la Fundación Mediterránea, lo ubicó en U$S 990 al tipo de cambio oficial. Al blue, alcanza apenas a U$S 660.

El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) informó que la devaluación de diciembre impactó en el salario privado formal, bajándolo hasta los U$S 990, si se toma como referencia la cotización oficial, y a los U$S 660 considerando el tipo de cambio blue.

Con esa depreciación, el salario formal privado cayó 41% comparado con su nivel de noviembre de 2023. La caída llega al 74% si se la compara con noviembre de 2015.

El Informe de Coyuntura del Ieral, el instituto económico de la Fundación Mediterránea, advierte también que por la devaluación el salario industrial argentino se acercó al nivel del salario industrial brasileño, que está en el orden de los U$S 808, un 22% más barato.

Un mes atrás un salario industrial argentino era un 111% superior al que se paga en el principal socio comercial.

El informe de Ieral reconstruye la evolución de los salarios en dólares en las últimas décadas. Destacó que en la Convertibilidad los salarios estaban en el nivel de los US$ 1000 y que llegó al pico de los US$ 1881 en 2015 “que no resultaron sostenibles desde el punto de vista de la productividad laboral”.

Salario mínimo

El retraso de las remuneraciones locales en general resalta más todavía en relación a la dinámica de los salarios de la región.

En su informe anual de 2023, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) focalizó en los salarios mínimos de los países de la zona y destacó al salario mínimo argentino como el segundo más bajo en el orden de los U$S 152, superando únicamente al de Venezuela (U$S 3,61).

Según la clasificación de la Cepal, el salario mínimo argentino es menor que el de República Dominicana (U$S 245); Perú, U$S (277); y Brasil (U$S 291).