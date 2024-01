“La medida de fuerza no se va a levantar y la movilización tampoco» El paro del 24 de enero convocado por la CGT

El titular de La Fraternidad, Omar Maturano, anticipó que el paro de la CGT previsto para el próximo 24 de marzo “no se va a levantar” y, a la vez, ratificó la movilización que esa central obrera realizará ese día, junto con sindicatos adherentes y organizaciones sociales y políticas.

“La medida de fuerza no se va a levantar y la movilización tampoco. La CGT recurrió a la Justicia y el 24 recurriremos al Congreso, movilizaremos para pedirles a los diputados que, si la Justicia no se expide, vayamos en contra del DNU”, sentenció.

El titular del gremio de conductores de trenes dejó claro que la respuesta que el movimiento obrero le dará al gobierno de Javier Milei por su cuestionado DNU 70/2023, que avanza sobre los derechos laborales, es porque a través de esa medida “el Presidente directamente quiere hacer una reforma laboral”.

Por este motivo, dejó claro que los sindicatos “no van a aceptar” algunos de los cambios que se plantean. Otro sí. “Hay cosas que podemos aceptar, pero no la gran mayoría. ¿Cómo podemos aceptar que echen a un trabajador y no le paguen indemnización, o que él mismo se la pague?”, exhortó durante una entrevista radial.

«No vamos a permitir que nos saquen las obras sociales»

Otro de los puntos que para Maturano “no se pueden aceptar” son la extensión de 3 a 8 meses del período de prueba laboral, la desregulación de las jornadas extraordinarias de trabajo, el no reconocimiento de las horas extras y “que nos saquen las obras sociales”.

En este último punto, aclaró que los gremios no están en contra de la libre elección del proveedor de salud. “No nos oponemos a que un trabajador pida no estar en la obra social ferroviaria y que contrate otro servicio, pero no vamos a permitir que nos saquen las obras sociales”, recalcó.

La medida de fuerza de la CGT será por 12 horas y está prevista para el 24 de marzo próximo, que es la fecha en la cual se estima que el DNU será discutido en la Cámara de Diputados.

Ese día, la movilización será al Congreso Nacional y, según anticipó Maturano, “el transporte público va a funcionar porque tiene que ayudar a movilizar y desmovilizar” a quienes asistan a la protesta.

«Es como en la época de Menem»

El dirigente de La Fraternidad comparó cada una de las reformas impulsadas por el macrismo y La Libertad Avanza “con el principio del gobierno de Carlos Menem”, cuando hubo congelamiento de salarios y cierre de las paritarias.

Con el gobierno anterior, afirmó, las negociaciones salariales “siempre fueron detrás de la inflación”. “Si la inflación era del 10 por ciento, nosotros pedíamos 10 por ciento y aceptaban. Pero hora quieren congelar los salarios”, advirtió.

Las empresas “nos dijeron que hasta marzo o abril no van a negociar, pero cuando nos sentemos a discutir vamos a tener la inflación de diciembre, enero y febrero. Es como en la época de Menem, cuando los básicos estaban congelados y nos daban bonificaciones. Eso no lo podemos permitir”, insistió.

Luego salió al cruce de las críticas que desde el gobierno y distintos medios oficialista le hacen a la CGT por no haber realizado un paro general durante el gobierno anterior, que multiplicó los índices de inflación y pobreza.

“Es simple –respondió-. Si anteriormente no salimos a plantear un paro o algo por el estilo fue porque el gobierno de Alberto Fernández no estaba en contra del derecho de los trabajadores.”