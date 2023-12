River despidió a Jonatan Maidana en sus redes sociales

River Plate, en sus redes sociales, despidió al defensor central Jonatan Maidana que no renovará contrato con el club y su futuro es una incógnita.

Tras lo que fue su último partido el pasado viernes en la final del Trofeo de Campeones que el “Millonario” le ganó a Rosario Central, el experimentado futbolista de 38 años fue despedido por el club de Núñez en sus redes sociales y aún no se sabe qué pasará con su futuro.

El defensor, que surgió en Boca, aún no definió si se retirará o si seguirá jugando al futbol. Días atrás, el oriundo de Adrogué declaró: “Ojalá siga ligado a este club, a esta institución que tan feliz me hizo, me hizo crecer. Más allá de los títulos, me llevo grandísimas personas, lo bien que se llevan”.

“Sé también que está llegando mi final en el equipo o en el club, luego decidiré si seguiré jugando o no. El día de mañana, cuando me retire, haré los méritos necesarios y trataré de prepararme lo mejor posible para tener una experiencia en juveniles o en algún lugar del club donde se pueda ser útil. Es una cuenta pendiente a futuro” había afirmado Maidana.

El central, que llegó a River en 2010, es un referente de la historia moderna del “Millonario” donde descendió a la Primera Nacional el 26 de junio de 2011 ante Belgrano de Córdoba pero se quedó para ascender y, desde ahí, construir una magnifica historia con Marcelo Gallardo como entrenador donde conquistó 16 títulos, diez nacionales y seis internacionales.

Por: AGUSTÍN PIÑAN