«Así no»: Larreta tomó distancia del DNU de Milei El ex jefe de Gobierno y fundador del PRO criticó el megadecreto que emitió el Poder Ejecutivo.

El ex jefe de Gobierno y uno de los máximos referentes de Propuesta Republicana (PRO), Horacio Rodríguez Larreta, se distanció este jueves del DNU que emitió el presidente Javier Milei y consideró que la Argentina «necesita reformas», pero «no por decreto”.

“Así no. La Argentina necesita reformas, pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso y no un decreto”, aseguró Larreta a través de un mensaje en la red social X.

En la misma línea, Larreta consideró que el decreto del mandatario abre la puerta a que otro presidente en el futuro pueda dar “marcha atrás” con las modificaciones que propone el actual gobierno.

“Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás”, señaló el ex jefe de Gobierno.

A su vez, sostuvo: “Estoy de acuerdo con muchas de las reformas propuestas, pero no con la manera elegida para llevarlas a cabo. La división de poderes es la pieza central de nuestra República”.

Por otra parte, el referente del PRO manifestó que comparte medidas como “la declaración de la educación cómo servicio esencial, la política de cielos abiertos, la derogación de la ley de góndolas, la modernización del régimen laboral, la reforma del Código Aduanero, la reforma de los Registros Automotores”.

Aunque hizo un llamado a hacer “las cosas bien, con la Constitución por encima de todo» y a defender “la democracia y el pluralismo siempre. También ahora”.

La postura del ex alcalde porteño se dio luego de que ayer se conoció el megadecreto emitido por el Gobierno nacional, que generó replicas de todo el arco político y sindical.

Otras voces del PRO que dieron su postura respecto del DNU de Milei

Desde que se hizo público el decreto comenzaron dar a conocer sus posturas diferentes referentes del partido que lidera la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“La Argentina está atrevesando una crisis que nos obliga a cambiar de rumbo. Estamos de acuerdo en que no podemos mantener un modelo de Estado que solo pone obstáculos, y que impide el crecimiento de los argentinos”, señaló la diputada nacional María Eugenia Vidal.

En este sentido, la legisladora explicó además que se encuentra “trabajando con un equipo de especialistas técnicos” para tener una posición “seria” respecto del decreto.

“Sepan que estoy del lado de cada argentino para defender el progreso que nos merecemos”, subrayó.

En tanto, otro de los que se posicionó fue el diputado nacional del PRO, Damián Arabia, quien recordó el slogan de campaña de Bullrich para fijar su postura: “SI NO ES TODO, ES NADA”.

“Aplaudo las medidas del Presidente: son el corazón de las propuestas que teníamos en la fórmula presidencial de JxC. Celebro la decisión de las mismas y se que la amplia mayoría de los argentinos estaremos para acompañarlas. El cambio es innegociable”, enfatizó.