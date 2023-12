O es pa’ todos la tiniebla, o es pa’ todos la malaria

El jueves 30 de noviembre, la futura canciller Diana Mondino (si se mantiene lo anunciado), entre otros señalamientos, les recomendó a los industriales que para enero y febrero planifiquen la compra de generadores de energía eléctrica, porque de operarse un leve repunte en la actividad industrial, la misma “no va a alcanzar pa’todos”.

Algunas consideraciones al respecto:

En principio, hay que señalar que la capacidad instalada de generación eléctrica en la Argentina se ubica en torno a los 45.000 MW tomando todos sus tipos (Térmica, Renovables y Nuclear).

El término “capacidad instalada” refiere a la sumatoria de la potencia que podrían entregar todas las centrales, funcionando a un 100% de su capacidad, lo que resulta imposible en la práctica por diversas cuestiones (por ejemplo, la falta de viento en el caso de las eólicas, la escasez estacional de agua en los ríos embalsados para las hidroeléctricas, etc.)

Aún así, teniendo en cuenta que una gran parte de la energía generada es “firme”, es decir que no depende de factores ambientales (Usinas térmicas a gas, fuell oil o carbón o centrales nucleares) existe absoluta tranquilidad de que lo que se consume actualmente puede ser atendido con la energía disponible que se genera y eventualmente con lo que debiera importarse, lo que se aprecia en que según informa la empresa CAMMESA (que se encarga del transporte de la energía a través del Sistema Interconectado Nacional) la demanda máxima registrada hasta el momento en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) fue de 29.105 MW (ocurrida el 13/03/2023, con una temperatura media en el AMBA de 31°)

Así las cosas, desconociendo las razones por las que la futura canciller incursiona en el terreno de la energía, y dando por entendido que no es accionista de alguna empresa que fabrique o venda generadores eléctricos, es oportuno resaltar tres aspectos:

El nivel de actividad industrial, si bien ha experimentado una ligera disminución interanual (3.6%), continúa siendo aceptable. Entonces, expresar que la catástrofe energética se produciría de observarse “un leve repunte”, proyecta la falsa idea de que actualmente el país se encuentra en un virtual parate industrial. Históricamente, los problemas energéticos suscitados, fundamentalmente en el AMBA cuando se dan temperaturas elevadas, no están relacionados a la generación (una insuficiente provisión de energía) sino con la distribución (es decir la forma en que la electricidad llega a los consumidores -familias o empresas-), a cargo de empresas como EDESUR, EDELAP, etc. que se han caracterizado desde siempre por no invertir lo suficiente en adecuar y mantener la red, aspectos esenciales para impedir que se presenten problemas tales como transformadores, conductores y protecciones que no dan abasto para los consumos que soportan, los cuales vienen incrementándose por aumento de la población y, fundamentalmente, por la cada vez mayor utilización de dispositivos de alto consumo (el aire acondicionado, por ejemplo, que hace que las situaciones críticas aparezcan con las altas temperaturas). ¿Será entonces la advertencia y recomendación de la futura canciller una forma de cobertura para que esas empresas tengan un chivo expiatorio ante futuros problemas? De todas formas, no habría que temer un eventual incremento de la actividad, teniendo en cuenta que el presidente electo ha anunciado un próximo período de estanflación, a consecuencia de las medidas que proyecta implementar.

De los dichos del presidente electo y de su futura canciller se proyecta un panorama preocupante para este verano: estaremos estancados o a oscuras. O una combinación de las dos cosas.

La preocupación aumentaría si llegado el momento Mauricio Macri colocara en el nuevo gabinete a otro de sus ex funcionarios en el cargo de Secretario de Energía, como Gustavo Lopetegui -Contador Público Nacional- quien en aquel célebre apagón nacional del Día del Padre de 2019 manifestó impertérrito que desconocía sus causas pero aseguró que el episodio no se reiteraría (algo así como “No sabemos que pasó, pero aseguramos que no va a volver a pasar…”).

FUENTES:

. INDICES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-6-14:

. DATOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA: http://datos.energia.gob.ar/dataset/generacion-electrica-centrales-de-generacion-/archivo/230fdf38-8f12-4017-a1e8-d7a1bc4a1c1c

. GENERACIÓN Y DEMANDA POR TIPO: https://cammesaweb.cammesa.com/?doing_wp_cron=1701455885.3139851093292236328125

Por Claudio Angelini