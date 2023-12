El desafío

Desde la semana pasada, cuando el electo Presidente Javier Milei anunciara que no habría plata para obras públicas, los intendentes del Conurbano miraron hacia la gobernación bonaerense en busca de un plan alternativo. En torno a ello giró la semana política de la provincia.

Axel Kicillof tiene “su mirada está puesta en el pago de sueldos y aguinaldos en diciembre. Para asegurarlo y para que los municipios puedan devolver las deudas contraídas con la provincia, pidió autorización a la Legislatura para colocar deuda en pesos por 150 millones de dólares”. Ese pedido se sumaba a otros pendientes de envío, como el Presupuesto 2024 y la ley impositiva.

El lunes 27, Axel reunió en el Salón Dorado de la Gobernación a 84 jefes comunales afines que asumirán dentro de una semana. Entre ellos Julio Alak, el ministro de Justicia, que asume en La Plata. Conversaron sobre la obra pública y el pago de aguinaldos con la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Hacienda, Pablo López; la de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el jefe de Asesores, Carlos Bianco. Allí se puso en circulación la propuesta del endeudamiento, que recibió el apoyo de los jefes distritales.

El paso siguiente era hablar con la oposición. Ese día, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, se reunió con senadores y diputados de las comisiones de Presupuesto para explicar su necesidad. Halló el mejor eco entre los radicales.

La post derrota

Todas las movidas de esta quincena son consecuencia de haber perdido el balotaje presidencial del domingo 19. Luego de la primera evaluación, Kicillof le pidió el martes al todavía ministro de Economía Sergio Massa asegurarse los fondos para cerrar el año. En paralelo, consciente de que quedó como “el representante institucional más importante del peronismo” entre diez gobernadores opositores, Kicillof se dispuso a organizar en su territorio el inminente repliegue.

Ese miércoles 22 recibió a los intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza (La Cámpora), de Ezeiza, Alejandro Granados, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, cuya esposa Magdalena Sierra viene de haber conducido el distrito mientras su marido era ministro nacional. Esas convocatorias fueron el primer detonante de las especulaciones respecto de cambios en el gabinete.

Es que en la gobernación quedarán vacantes los Ministerios de Justicia (se va Alak); Seguridad (Sergio Berni asume en la Legislatura); Infraestructura (Leonardo Nardini vuelve a la Intendencia de Malvinas Argentinas); Trabajo (Walter Correa regresa a Moreno como concejal); más el Instituto Cultural (Florencia Saintout asume como senadora por La Plata). También quedaron libres cinco secretarías de la disuelta Jefatura de Gabinete. Un par de variables giran en torno a la incorporación del ex intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura, mientras el de Transporte, Jorge D’Onofrio, podría seguir a pedido de Massa.

Otros hombres con responsabilidad en los territorios aprovecharon su agenda de estos días para apuntalar las propuestas productivas, sin desperdiciar las oportunidades de subrayar la importancia de la obra pública.

Desde Pilar, el intendente Federico Achával aprovechó la décima Ronda de Negocios Multisectorial PyME, de la que participaron más de 220 empresarios locales junto a los de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, para señalar: “Vamos a seguir trabajando para que haya más oportunidades de crecimiento”. Días después encabezaría una entrega de créditos destinados a reformar, refaccionar y ampliar viviendas, junto al secretario de Hábitat y Desarrollo Urbano de Pilar, Eduardo D’Onofrio.

En tanto, el mandatario de Tigre, Julio Zamora, compartió con el gobernador y el ministro bonaerense de Producción, Augusto Costa, un encuentro por el Día de la Hotelería y la Gastronomía con más de 150 representantes de 57 entidades del país. El 233° encuentro de FEHGRA fue organizado por la Asociación Empresarial del Noreste de la Provincia (ASEN). Zamora insistió allí en la articulación público-privada de la obra pública: “Le expliqué a los empresarios que la Ruta 27 permitió el surgimiento exponencial del turismo, del comercio, y eso marca que cuando los Estados nacionales, provinciales y municipales trabajan en conjunto y tienen políticas, como la obra pública, eso nos permite crecer como comunidad”. Ambos estarían el lunes 27 en la reunión de Kicillof con intendentes, algunos de los cuales confiaron que “la mayoría de los distritos tenemos muchísimas obras nacionales en marcha que no se pueden cortar”.

Zamora adelantó la discusión nacional que podría plantearse, según le dijo al diario online Zona Norte: “La provincia de Buenos Aires produce el 37% del producto bruto de la Argentina y recibe como coparticipación un 22%. Hay inequidades que fueron salvadas en primer lugar por el Fondo del Conurbano que el Presidente Mauricio Macri comenzó a actualizar y este gobierno siguió, de manera de mantener un flujo que repare la injusticia que tiene la PBA, y otro que es el fondo de financiamiento que se dio en la crisis policial del 2020, ya que Macri había otorgado en forma arbitraria a la Ciudad de Buenos Aires un punto extra de coparticipación y parte de esos recursos se le dieron a la provincia para reparar la injusticia que vive”.

El tigrense planteó que “lo normal sería que la provincia no tenga que estar mendigando los recursos que produce en todos los ámbitos. Cualquier indicador muestra que somos casi el 40% de la producción; el 40% de la población y recibimos muy poco en comparación. Hay que reparar eso; una forma es ésta que se ensayó con los dos fondos adicionales, pero lo ideal sería discutir una ley de Coparticipación”.

Leña

No todos quisieron expresarse luego del cónclave; tal el caso del más longevo de los barones del Conurbano, Juan José Mussi: “Yo no hablo; no soy importante”.

En tanto, el jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, emitió una carta que pretende apurar la renuncia a las presidencias del PJ nacional y provincial tanto de Alberto Fernández como de Máximo Kirchner.

Consultado al respecto por Jorge Fontevecchia, dijo Zamora: “Kicillof tiene las condiciones para liderar el peronismo”, aunque “previo a cualquier cambio en nuestras autoridades debe darse un debate de las causas que nos llevaron a la derrota. Lo que vivimos en Tigre forma parte de una de las críticas que debemos hacer: no tener un método claro (para) que todos los dirigentes de nuestro partido puedan tener la posibilidad de competir en igualdad de condiciones”.

Zamora había tenido que competir con Malena Galmarini, la esposa de Massa. Le ganó en las PASO y en la elección general logró su reelección con más del 50% de los votos, mientras Kicillof sacó 44% y Massa, 42%.

“Tenemos que estar todos dentro del partido –opinó–. La Cámpora también tiene representantes nuevos. Muchos intendentes pertenecen a esa organización, son parte del peronismo. Pedir renuncias anticipada no ayuda. Los dirigentes de La Cámpora forman parte de esa conducción; tienen que estar y se tiene que hacer oír su voz. No hay que separar o dejar de lado a ningún dirigente ni a ninguna agrupación”.

Juntos por la recaudación

El miércoles 29, en pos de continuar la negociación que apruebe la búsqueda de préstamos externos, el ministro de Hacienda se reunió con los jefes comunales de Rauch, Maximiliano Suescún (presidente interino del Foro de Intendentes de la UCR) y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (PRO).

“El que terminó de complicar a la provincia es Massa, porque produjo un gran desfinanciamiento con el tema de Ganancias –dijo el periodista a la prensa–. Los fondos extraordinarios que les envió el gobierno, Kicillof no los institucionalizó. Si lo hubiera hecho hubiéramos podido tenerlos, más allá de quién esté en el poder”.

El ministro tomó nota del pedido de Juntos por el Cambio: que paguen la deuda a las intendencias por certificados de obras, más las deudas del IOMA y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Pero la imposibilidad de estirar los recursos que satisfagan a todos se trasladó a la Legislatura, donde pese a varias horas de conversaciones, y otras tres de cuarto intermedio, se cayó la sesión en la Cámara alta. Voces de la gobernación circunscribieron la mayor negativa en el PRO.

A falta de mejores noticias, cada comuna elabora su plan de contingencia. Por lo pronto, en Quilmes, Mayra Mendoza acaba de anunciar que pagarán un bono especial de fin de año a los municipales; un modo de sortear el desafío de seguir aplicando medidas protectoras de los trabajadores cuando se avizoran tiempos de mercado.

POR ALBERTO MOYA