ANSES: todos los pagos de diciembre con aguinaldo y uno por uno, quiénes cobran bonos

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario completo de pagos de diciembre de 2023 para jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas, titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Prestación por Desempleo.

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán el pago de un bono de $55.000 que se entregará en concepto de «refuerzo de ingresos» en diciembre, enero y febrero, según informó el Gobierno nacional mediante el Boletín Oficial.

En diciembre, entre la jubilación, el bono especial y el aguinaldo, los jubilados que cobren la mínima percibirán $213.569 por todo concepto.

Bono ANSES de $55.000 en diciembre

ANSES confirmó la entrega de un bono, llamado refuerzo de ingreso de $55.000 para los adultos mayores con ingresos mínimos. Al respecto, desde el organismo explicaron cómo se destinará el refuerzo y aseguraron que también será proporcional a los haberes de cierto grupo de jubilados.

A su vez, aclararon que el bono también impactará en los beneficiarios con haberes por encima de la jubilación:

Jubilados que acceden a $105.000, cobran en diciembre un bono de $55.000

Jubilados que acceden a 110.000 cobran en diciembre un bono de $50.000

Jubilados que acceden a 120.000 cobran en diciembre un bono de $40.000

Jubilados que acceden a 130.000 cobran en diciembre un bono de $30.000

Jubilados que acceden a 140.000 cobran en diciembre un bono de $20.000

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 1 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 4 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 5 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de diciembre

ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 11 de diciembre

DNI terminados en 1: lunes 11 de diciembre

DNI terminados en 2: martes 12 de diciembre

DNI terminados en 3: martes 12 de diciembre

DNI terminados en 4: miércoles 13 de diciembre

DNI terminados en 5: miércoles13 de diciembre

DNI terminados en 6: jueves 14 de diciembre

DNI terminados en 7: jueves 14 de diciembre

DNI terminados en 8: viernes 15 de diciembre

DNI terminados en 9: viernes 15 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 18 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 19 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 20 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 21 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 22 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 11 de diciembre

DNI terminados en 1: martes 12 de diciembre

DNI terminados en 2: miércoles 13 de diciembre

DNI terminados en 3: jueves 14 de diciembre

DNI terminados en 4: viernes 15 de diciembre

DNI terminados en 5: lunes 18 de diciembre

DNI terminados en 6: martes 19 de diciembre

DNI terminados en 7: miércoles 20 de diciembre

DNI terminados en 8: jueves 21 de diciembre

DNI terminados en 9: viernes 22 de diciembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: lunes 11 de diciembre

DNI terminados en 1: martes 12 de diciembre

DNI terminados en 2: miércoles 13 de diciembre

DNI terminados en 3: jueves 14 de diciembre

DNI terminados en 4: viernes 15 de diciembre

DNI terminados en 5: lunes 18 de diciembre

DNI terminados en 6: martes 19 de diciembre

DNI terminados en 7: miércoles 20 de diciembre

DNI terminados en 8: jueves 21 de diciembre

DNI terminados en 9: viernes 22 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: jueves 14 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 15 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 18 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 19 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 20 de diciembre

Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: martes 26 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 27 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 28 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de diciembre

Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documentos: 11 de diciembre al 9 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documentos: 11 de diciembre al 9 de enero