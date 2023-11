Vélez se salvó del descenso al superar a Colón y lo condenó a jugar un desempate por la permanencia

Vélez superó a Colón de Santa Fe por 3 a 1 y evitó perder la categoría esta tarde, en Liniers, aunque condenó a su rival a jugar un desempate por no descender ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Santiago Castro, a los 16 minutos, Valentín Gómez, a los 41 del primer tiempo, y Claudio Aquino, a los 16 del complemento, le dieron el triunfo al equipo de Liniers en la decimotercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, mientras que Javier Toledo, a los 21, descontó para el «Sabalero».

Con este resultado, el equipo de Sebastián Méndez logró la permanencia en la Primera División y parcialmente se estaría clasificando al play-off, ya que solo Rosario Central podría superarlo el domingo.

Por su parte, Colón quedó con 45 puntos en la tabla anual y deberá desempatar con Gimnasia y Esgrima La Plata para definir quien acompañará a Arsenal de Sarandí la próxima temporada en la Primera nacional.

Vélez, con el apoyo de su público, entendió desde el comienzo que su estadía durante 80 años en primera estaba en riesgo, y por ello, tomó el protagonismo y arrinconó a su rival, que no logró hacer pie en el encuentro.

Desde un tiro de esquina, con una jugada preparada, Castro sorprendió al desviar la pelota y abrir el marcador, mientras que antes que culminara el primer acto, con un contragolpe letal, Gómez firmó la ventaja de dos goles al empujar el balón al fondo de la red.

Para el complemento, el entrenador de Colón, Israel Damonte, dispuso de cuatro modificaciones para darle otra impronta a un equipo que estuvo apático y que nunca dio muestras de estar realmente consciente de que perdía la categoría por el triunfo de Unión, su clásico rival, sobre Tigre en Santa Fe.

El panorama fue poco alentador para el «Sabalero» y el mismo se complicó aún más cuando un fallido contragolpe de José Florentín, derivó en un golazo de media distancia por parte de Aquino para el 3 a 0.

Las noticias del triunfo de Banfield sobre Gimnasia y Esgrima La Plata, que el que forzó el desempate que deberá jugar Colón, fue lo que motivo al equipo de Santa Fe a presionar a Vélez y aunque logró descontar por medio de Toledo, no le alcanzó para salvarse.

De esta manera, Colón y Gimnasia jugarán en los próximos días un desempate para definir quien acompañará a Arsenal a la Primera Nacional la próxima temporada.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Copa de la Liga Profesional 2023.

Fecha 14 – Zona A.

Vélez (3) – (1) Colón.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Pablo Dóvalo.

Vélez: Lautaro Garzón; Joaquín García, Leonardo Jara, Lautaro Gianetti, Valentín Gómez, Elías Gómez; Claudio Aquino, Santiago Cáceres, José Florentín; Santiago Castro y Braian Romero. DT: Sebastián Méndez.

Colón: Matías Ibáñez; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Germán Conti y Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Stéfano Moreyra y Tomás Galván; Rubén Botta y Wanchope Ábila. DT: Israel Damonte.

Goles en el primer tiempo: 16m Santiago Castro (V), 41m Valentín Gómez (V).

Goles en el segundo tiempo: 16m Claudio Aquino (V), 22m Javier Toledo (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Emmanuel Mas por Delgado (C), Javier Toledo por Goltz (C), Favio Álvarez por Galván (C), Ángel Cardozo por Moreyra (C); 19m Cristian Vega por Perlaza (C); 29m Abiel Osorio por Castro (V), Juan Méndez por Caseres (V); 40m Francisco Pizzini por Aquino (V); 45m Matías Brizuela por Jara (V), Lenny Lobato por Romero (V).