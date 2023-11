Qué piensa hacer Emilio Ocampo con el Banco Central

Un plan dolarizador para el gobierno de La Libertad Avanza y la liquidación del Banco Central son dos de los ejes principales en los que el historiador y economista Emilio Ocampo está trabajando junto a un equipo de 20 economistas y abogados.

Por estas horas revisan los textos de una gran cantidad de normas necesarias para conseguir un cambio de régimen monetario en el país y permitir que el dólar pase a ser una moneda de circulación en las mismas condiciones que el peso.

Si bien durante la introducción al reciente libro de Alberto Benegas Lynch (h) «Los aparatos estatales nos aplastan«, publicado por la Fundación Libertad y presentado en uno de los salones de la Universidad del CEMA en la Ciudad de Buenos Aires, no ofreció detalles de cómo se realizará esta ingeniería monetaria, se pueden encontrar algunos puntos en otro libro que lleva un título explícito y que se convertirá en una hoja de ruta con un norte definido.

«Dolarización, una solución para la Argentina» escrito en colaboración con Nicolás Cachanovsky de editorial Claridad, presenta una lectura ágil para un público no entrenado en los claustros de las ciencias económicas y que a juzgar por la crítica de Guillermo Calvo de la Universidad de Columbia «Dolarizar no es fácil. Así lo demuestran el éxito de Panamá y el fracaso de Zimbabue. Este libro tiene, al menos, dos grandes virtudes: 1) aunque fuertemente enfocado en la experiencia argentina, extrae lecciones valiosas de las de otros países, y 2) enfatiza aspectos claves para el éxito como el rol de la credibilidad. Si bien los autores expresan clara preferencia por la dolarización, presentan una visión equilibrada del tema con argumentos claros que no requieren un doctorado en economía».

Ocampo es el principal promotor de la dolarización en el círculo de poder que rodea al Presidente electo Javier Milei y su presencia, confirmada, dentro del futuro gobierno está atada a que esa reforma tan profunda se concrete o al menos se intente llevar a cabo sin remordimientos.

Así se desprende de las propias palabras de Emilio Ocampo en la presentación a la obra de Benegas Lynch (h) quien retomando sus conceptos afirmó, «Como ha dicho el querido amigo Emilio Ocampo, es fundamental, marcar el norte, tenerlo claro, hacer las propuestas máximas que estamos de acuerdo en llevarlas a la práctica. Y, si no se puede, debido a los climas políticos, establecer el 100% de esas propuestas, por lo menos haber dejado un testimonio, que lo intentamos y que no retrocedimos, ni fuimos timoratos a la hora de ejecutar las distintas medidas propuestas».

Si dolarizar no es fácil como sostiene el profesor Calvo, es indudable que surgirán disensos en los planes que Javier Milei aplicará a partir del 10 de diciembre. En ese sentido, Emilio Ocampo, quien conoce desde hace poco tiempo a Javier Milei, señaló que «…la primera cosa que hice fue hablar con Alberto (Benegas Lynch), porque también me pasaba que decía, bueno, yo no coincido necesariamente con todo lo que dice Javier Milei. Y, Alberto, me dijo, Emilio, nuevamente, los liberales no somos manada, tenemos opiniones propias, y, lo más importante es dar la batalla cultural por las ideas de la libertad».

A propósito del 10 de diciembre, día de la transmisión de mando de la Presidencia de la Nación. Esa es la fecha clave. Todos los protagonistas de la presentación coincidieron en afirmar que hay que aguardar hasta esa fecha «para conocer la profundidad de las medidas económicas que se aplicarán». Para los que estuvieron presentes en el acto sólo son válidas las propuestas más audaces.