Javier Milei no quiere «coalición» y ya tiene al ministro de Economía

Detrás del armado del equipo económico del presidente electo, Javier Milei, se juega una de las batallas madre de la nueva alianza conservadora en la Argentina: Mauricio Macri está convencido que tiene que poner en el gabinete puestos clave e importantes, con la idea de hacerle un contrapeso a los libertarios. Pero Milei está pensando en otra cosa: según confiaron fuentes de La Libertad Avanza (LLA), el electo les aclaró a los propios que «está la posibilidad de darle lugares a Macri, pero esto no es un gobierno de coalición, es un gobierno de LLA».

El libertario entiende, con razón, que está sentado en una montaña de votos (es el presidente con mayor volúmen de los últimos tiempos) y que esos votos son de él. Macri, por si acaso, se reunió con Patricia Bullrich para apuntar nombres que serán sugeridos a Milei.

En este contexto, Milei apura el armado del equipo económico porque su plan urgente tiene varios puntos polémicos: dólar flotante, devaluación, privatizaciones, recomposición de precios relativos y aumento de tarifas. En consonancia, está obligado a sentarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que el país tiene vencimientos de más de 43 mil millones de dólares en el primer cuatrimestre del 2024.

Por todo esto, Milei prefiere que la tarea sucia la haga Sergio Massa, que ya aclaró que la discusión en la elección presidencial fue por dos modelos diferentes: uno de producción e ingresos, que perdió el comicio, y uno de ajuste, que ganó y tendrá que hacer la tarea a solas. Como Macri también le advirtió al libertario que esos puntos no se pueden aplicar de manera urgente, el presidente electo está obligado a garantizarse el ajuste con su propio banco de titulares y suplentes. Un dato no menor: Milei ya está al tanto que este martes los proveedores de alimentos pasarán a los grandes supermercados listas de precios con aumentos de hasta el 50 por ciento, porque entienden que se viene una liberalización de los precios. Massa, hasta ahora, venía frenando la embestida, pero habrá que ver qué pasa luego del acceso de libertario al cuadro de presidente electo.

El ministro «está»

Desde el entorno de Milei confirmaron a este diario que «él ya tiene en la cabeza el nombre del ministro de Economía», y «lo va a comunicar en breve. Dos de los que, confirman, en su entorno, están en el pelotón son el ex BCRA con Macri, Federico Sturzenegger; y el ex YPF y Hacienda, Guillermo Nielsen. «Javier destaca mucho a ambos», detallaron, y agregaron que «eso no quiere decir que estén seguro».

Nielsen hoy está trabajando fuera del país, pero tiene contactos permanentes con la plaza local. Lo de Sturzenegger es un doble plan: la relación pre existente con Milei y por ser además uno de los pocos de confianza que le quedó a Macri en la mochila.

Lo cierto es que el macrismo, hoy plantado como un partido netamente de derecha, sin centro, tiene al ex presidente ofreciendo candidatos «outlet», los que ya fueron descartados por mala práxis económica y no parecen tener espaldas para soportar acciones críticas. En el paquete de Sturzenegger viene, además, Demian Reidel, su ex vice en el BCRA y antiguo banquero del JP Morgan. Y no descartan que Milei charle con Luis «Toto» Caputo, que para Macri fue el «Messi de las finanzas».

En este orden de cosas, hay muchos que son cautelosos. Saben que, en general, los primeros funcionarios de Economía en gobiernos que planean ajuste, suelen ser fusibles consumidos por la coyuntura. Eso hace dudar a Macri de si conviene o no quemar hoy las naves. De todos modos, también planteó que ex Vialidad Nacional, Javier Iguacel, pueda ir a Energía o YPF.

Los socios fundadores

En el gabinete habrá lugar para los fieles. Carolina Píparo, candidata a gobernadora de Buenos Aires, irá a la ANSES. Y Diana Mondino, economista, a la cancillería, pero no está claro si buscarán a otro y la pondrán en Economía. Hace unas horas, Mondino posó en una foto junto a Milei, el armador Nicolás Posse y su hijo Francisco Pendas en una reunión en la se mostraron «trabajando para achicar el Estado y eliminar los impuestos».

Para los ex menemistas Carlos Rodríguez y Roque Fernández, quedará un lugar simbólico de patriarcas de economistas, por su ya avanzada edad. Lo mismo que para Domingo Felipe Cavallo, que habla con Milei seguido y hará todo lo posible por apoyarlo.

Emilio Ocampo, uno de los dolarizadores, ya está confirmado para cerrar el Banco Central. Y Darío Epstein tendrá un cargo en el gabinete de Hacienda. Otro de los fieles es Juan Nápoli, dueño del Banco de Valores, que tendrá un cargo en Finanzas. En las últimas horas, Milei evaluó además dos lugares: Fernando Vilella, director del programa Bioeconomía de la UBA, será su secretario de Agricultura; mientras que Federico Ovejero, ex General Motors que ya militaba con Milei y lo acompañó en el debate, será parte del gabinete industrial. También estará Gustavo Morón, en Trabajo, que será secretaría, ex ladero de Jorge Triaca en el gobierno de Mauricio Macri. Y Guillermo Dietrich en Infraestructura.

Según supo este diario, como tampoco completa con los propios todos los casilleros, Milei no descarta que alguno de los empresarios que lo militó en campaña estén dentro de los equipos. El número puesto es el de Eduardo Bastitta, dueño de la empresa Plaza Logística, socio de Marcos Galperín, de Mercado Libre, y quien fue clave en la tarea de fiscalización de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Por Leandro Renou