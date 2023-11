Milei reiteró su plan: romper con China y Brasil, eliminar la obra pública y aplicar un shock

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, reiteró este miércoles ante un nutrido grupo de empresarios, su postura de «no alinearse» con China y Brasil y reafirmó que, en caso de ser elegido presidente, eliminará la obra pública para avanzar hacia un modelo de «iniciativa privada a la chilena«. Además, remarcó que aplicará un shock para reducir el déficit fiscal y el volumen de las deudas que mantiene el Banco Central.

Tan importante como lo que dijo fue lo que no mencionó. El ultraderechista no se refirió a los dos temas más reconocidos de su campaña: el cierre del Banco Central y la dolarización, temas en lo que su sector últimamente ha mostrado contradicciones. Solo los abordó brevemente ante la prensa y cuando ya estaba a punto de abordar un automóvil a la salida del almuerzo.

Milei se presentó pasadas las 13 de este miércoles en el encuentro que organizó el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), un foro compuesto por directivos de las principales cámaras empresarias, en el Hotel Alvear, ante decenas de ejecutivos.

Mañana, jueves, disertará en el mismo lugar el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) y ministro de Economía, Sergio Massa.

“Argentina está frente a la peor crisis de la historia porque combina elementos del Rodrigazo, de la hiperinflación de 1989 y de la crisis del 2001”, dijo en plan de caracterización y que justificaría que “la solución” de los problemas macroeconómicos “es de shock”, cuyo golpe apuntaría especialmente a dos temas: “El problema de las Leliqs y el problema fiscal”. La resolución de ambos problemas derivaría en el levantamiento del cepo cambiario, lo que derivaría, a su vez, en una “estabilización” de la economía y la vuelta al crecimiento.

Respecto de las Leliqs (la deuda del BCRA), el candidato ultraderechista no dio precisiones de cómo resolvería ese “problema”.

En relación al ajuste fiscal, señaló que “hay que ajustar cinco puntos (del PBI). El ajuste lo paga la política, no la gente de bien; va a caer sobre las partidas de donde roban y muerden los políticos. Una vez que uno resuelve esos problemas, si eso se da en un marco de respeto a los derechos de propiedad, baja de gasto público, apertura de la economía, se va a generar inversión y crecimiento», aseveró.

Respecto del comercio exterior, observó que “el Mercosur ha fallado brutalmente y no logró pasar de una unión aduanera defectuosa. Yo voy a estar alineado con Estados Unidos, Israel y el mundo libre. No quiero saber nada con comunistas, eso no quiere decir que, como privados, no puedan comercializar con China o con Brasil, no voy a estar aliado con ellos».

En relación con la obra pública, aseguró que «es una mentira que genera empleo» y repitió que “no es necesario que esté el gobierno metido en el medio, estamos planteando un modelo de iniciativa privada a la chilena, donde el empresario hace un estudio y si sale bien bárbaro y si va mal quiebran».

Milei sostuvo durante su discurso que su planteo es la diferencia entre «populismo y República» y volvió a pedir que no se dejen conducir por el «miedo». «A la luz de tantos años de decadencia parece un salto al vacío, pero un salto al vacío es seguir con este camino y el miedo no conduce nada, genera parálisis y gana el statu quo», subrayó.

El candidato llegó acompañado de su hermana, Karina Milei; el excandidato a jefe de Gobierno local y legislador porteño Ramiro Marra; y el expresidente del Banco Provincia y asesor Guillermo Francos.

Repercusiones

Empresarios consultados por la agencia estatal de noticias Télam, mostraron cierta incredulidad a la hora de sopesar la posibilidad de que en un eventual gobierno, Milei pusiera en práctica medidas como la ruptura de relaciones con Brasil y China o la eliminación de la obra pública.

El presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, Mario Revettino, respondió que «serán solo declaraciones» las propuestas de no sostener relaciones con China y Brasil. «Imaginate, para la industria argentina exportadora de carnes, que el 75% lo exporta a China… Alguna determinación con respecto a ese mercado sería nefasta. Así que reitero, estimo que y espero que sean declaraciones y nada más», sostuvo ante la prensa.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, afirmó que «toda la inversión privada posible es importante» pero advirtió que también es necesaria la inversión pública «para ciertas obras«, y enumeró: «Escuelas públicas, hospitales públicos, por ejemplo, donde la inversión privada no tiene repago. Necesariamente, tiene una inversión pública».

Por: Miguel Carrasco