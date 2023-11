Macri llamó a votar por Milei: «Lo que no te gusta no va a suceder» El ex presidente lanzó duras críticas a Sergio Massa y apeló a una frase de Cristina Kirchner: "Es un fullero".

El ex presidente Mauricio Macri pidió el voto para el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y aseguró que todo lo que dice el diputado que no «gusta, no va a suceder».

«Lo que no te gusta no va a suceder», sostuvo el ex mandatario nacional, al hacer referencia a las propuestas más rimbombantes de LLA que han generado revuelvo en los últimos tiempos.

A cuatro días del balotaje, Macri lanzó también duras críticas al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y dijo que se vale de la «trampa hasta el final».

Además, en declaraciones al canal LN+, apeló a una frase de la vicepresidenta Cristina Kirchner y dijo que Massa es un «fullero».

«El pasado domingo, durante el debate, lo vimos a Sergio Massa como es. Vimos, como diría Cristina, a un fullero muy bien preparado con todas las peores armas. Vimos lo que no sirve», remarcó el ex presidente.

Y expresó: «¿Ponerse a toserle 19 veces a Milei para confundirlo? Ese detalle estúpido demuestra que la trampa es hasta el final».

Al hablar de la economía, consideró que «sus resultados son un fracaso, el dólar a $1000, cuatro millones de pobres en 15 meses».

«Yo me acuerdo de haberle dicho ni bien asumió que tratara de arreglar algo de lo hecho por Alberto Fernández. Y lo empeoró», señaló Macri.

«Te pido que pienses. El voto en blanco es negar el futuro, abandonar la esperanza y dejársela a gente como Chocolate. Tenemos que seguir a los jóvenes. Si ellos eligieron que Milei tiene que conducir, tenemos que estar ahí, aportar toda nuestra experiencia, nuestras ganas para que Milei pueda conducir», agregó.

En tanto, sobre el día después de las elecciones, si gana Milei, Macri consideró que «va a requerir ayuda» y espera que arme «un equipo de gente buena» con quienes quieran «un cambio en Argentina».