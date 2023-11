Sergio Massa prometió la continuidad del PreViaje, que proyecta crecimiento de u$s 1.000 millones

Sergio Massa contra dos posturas de Javier Milei: negacionismo climático y ruptura con Brasil

Durante su alocución, Sergio Massa afirmó que «es imposible pensar que podemos defender a Iguazú como destino de naturaleza y como destino turístico asociado a la agenda de destinos naturales si hay gente que piensa gobernar la Argentina cerrando parques nacionales y planteando que el cambio climático es una mentira«.

Posteriormente, señaló que dispondrá penas de entre «3 a 8 años de prisión para el que tala bosques, rompe humedales, contamina ríos. Nada de una multa: no todo tiene precio en la vida; hay cosas que no tienen precio, que no se arreglan con multas, no se arreglan con plata. Tiene que ver con qué lugar para vivir le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos».

A su vez, se refirió al posicionamiento geopolítico de Javier Milei: «Tenemos los brazos abiertos para recibir más brasileros, más paraguayos en un momento en el que la otra gran fantasía es romper relaciones con Brasil. Imagínense lo que puede significar en términos de funcionamiento económico, comercial, social, para esta provincia que tiene el 92% de su frontera con Brasil y Paraguay«.

Para ello, pidió «hacer más ágil los cruces e ir a un esquema que nos permita ir y volver con mayor nivel de conectividad sin trámites burocráticos«. Asimismo, pidió defender «a Iguazú y Misiones y su actividad turística, hotelera y gastronómica».

Los 7 puntos del plan de desarrollo del Turismo Internacional que presentó Sergio Massa

Massa y Lammens propusieron un gran paquete de medidas, divididas en siete ejes principales. Este es el detalle:

1. Ampliación de las escapadas turísticas desde países limítrofes

Mejorar los pasos fronterizos en infraestructura y tecnología.

en infraestructura y tecnología. Impulsar recitales masivos en ciudades que queden a entre 200 y 300 km de los ingresos.

2. Crecimiento en la conectividad aérea internacional a través de la inversión en Aerolíneas Argentinas

Recuperar rutas de Aerolíneas Argentinas con París, Londres, Ciudad de México y Los Ángeles, entre otros.

con París, Londres, Ciudad de México y Los Ángeles, entre otros. Bajar las tasas aeroportuarias.

3. Estrategia para recibir 175 mil turistas chinos por año, consolidando al país como el principal destino turístico de China en América Latina

Prescindir del pedido de visas .

. Establecer un vuelo desde China a la Argentina.

4. Impulsar la Antártida como destino

Desarrollo del puerto de Ushuaia para recibir una mayor cantidad de cruceros internacionales.

5. Potenciar a la gastronomía argentina y al vino como faros de atracción

Apuntar a que la Guía Michelin desembarque en dos nuevas ciudades .

. Plan de créditos para el turismo del vino en destino emergentes.

6. Ser anfitriones de grandes eventos de la cultura

Traer grandes competencias deportivas (Mundiales, automovilismo).

(Mundiales, automovilismo). Captar eventos culturales de relevancia global en destinos federales.

7. Programa de estímulo al turismo de reuniones y eventos

Canalizar la inversión que se realiza en acciones en países del extranjero para lograr ser sede de eventos, congresos y conferencias con presencia internacional.

Más de cinco millones de turistas extranjeros visitaron el país en lo que va del año, con un impacto económico proyectado de u$s3600 millones.