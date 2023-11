Primera reacción en la LLA por la fractura: «Es una operación»

El eventual ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos, descartó que existan diferencias internas dentro de La Libertad Avanza (LLA) por el acuerdo de Javier Milei con el ex presidente Mauricio Macri.

Además, en declaraciones a Splendid 990, Francos puso en duda el comunicado de los legisladores electos del partido que cuestionaron la alianza con el PRO y consideró que podrías ser una «operación».

«Con respecto al comunicado es todo una operación, es absolutamente falso. Creo que hay un diputado que ha planteado una objeción, no en dejar el espacio, si no algún tipo de cuestionamiento sobre un acuerdo que no existe algo ridícula», sostuvo el ex diputado.

Según sostuvo, «lo que existe es un apoyo de la fórmula de Patricia Bullrich a Javier Milei, pero esto no es acuerdo, un acuerdo significa otro tipo de cosas que no se han tenido en cuenta en la conversación del martes pasado».

A la vez, rechazó las críticas a Milei y aseguró que «los que dicen que es loco es porque tienen mala intención o porque no lo conocen».

«Reconozco la vehemencia con que se expresa Milei», subrayó Francos, que también señaló que si el libertario llega a la Presidencia será su Ministro del Interior pero por el momento solo es un colaborador.

«Milei es un dirigente con personalidad fuerte que no va a permitir injerencias de otras personas», enfatizó Francos.

Además, contó una recomendación que le hizo al candidato presidencial: «Yo fui claro con Milei y le dije que hay que construir lazos y acuerdos con los otros. El dice que yo voy con la ambulancia, pero es necesario construir consensos con la sociedad».